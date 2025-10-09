Thị trường Tin tức thị trường, giá cả hàng hóa chiều nay 10/9/2025 Tin thị trường chiều nay 10/9 lúc 15h30: Giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước giảm nhẹ cùng chiều vàng thế giới. Tỷ giá USD, giá cà phê, giá tiêu giảm trở lại

Giá vàng thế giới chiều nay quay đầu giảm nhẹ

Tính đến 15h30 chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3644,98 USD/ounce, giảm 0,02% tương đương giảm 0,64 USD/Ounce so với hôm qua.

Dựa trên tỷ giá USD/VND hôm nay tại ngân hàng Vietcombank (26,482 VND/USD), giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 116,38 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,92 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chiều nay 10/9/2025

Tính đến 15h30 chiều nay 10/9/2025, giá vàng miếng trong nước giảm nhẹ đồng loạt 500 nghìn đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,3 - 135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133,3 - 135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 133,5 - 135,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,3 - 135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132, - 135,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính đến 15h30 ngày 10/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết tăng lên ngưỡng 128-131 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tăng lên ngưỡng 128,2-131,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng chiều nay 10/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 10/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

133,3 135,3

-500 -500 Tập đoàn DOJI

133,3 135,3

-500 -500 Mi Hồng

133,5 135,3

-500 -500 PNJ

133,3

135,3

-500 -500 Bảo Tín Minh Châu

133,3

135,3

-500 -500

Phú Quý 132,5 135,3

-500 -500

Tỷ giá USD chiều ngày 10/9: Đồng USD đảo chiều giảm giá

Ngày 10/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.236 VND/USD, không đổi so với phiên sáng 8/9.

Sáng nay 10/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25,221 VND/USD, giảm 15 đồng so với ngày 9/9.

Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần hôm nay được xác định là 26,482 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23,960 VND/USD. Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo niêm yết 24,025 - 26,447 VND/USD cho hai chiều mua vào và bán ra.

Vào lúc 15h30 chiều nay, nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh giảm tỷ giá USD. Vietcombank niêm yết ở mức 26,192 - 26,482 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 25 đồng ở chiều mua và 15 đồng ở chiều bán so với sáng 9/9.

Tại BIDV, giá mua USD giảm 38 đồng và giá bán ra giảm 15 đồng, đưa tỷ giá về cùng mức với Vietcombank là 26,192 - 26,482 VND/USD.

Giá tiêu hôm nay 10/9/2025: Biến động cục bộ một số nơi

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm hầu như không thay với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 150,000 đồng/kg đến 153,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 153,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 153,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 152,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 152,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) giảm nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 10/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,087 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,042 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,150 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 10/9/2025: Đồng loạt giảm mạnh cả ở trong nước và thế giới

Giá cà phê trong nước hôm nay 10/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 113,500 - 114,600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 114,600 đồng/kg, giảm mạnh 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 114,500 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 114,300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 113,500 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4587 USD/tấn, giảm 1,27% (59 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 0,73% (32 USD/tấn), lên mức 4403 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 1,21% (4,8 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 393 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,46% (1,75 US cent/pound), đạt 383,55 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 1,28% (6,35 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 488,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,29% (6,05 US cent/pound), đạt 463 US cent/pound.