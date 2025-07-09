Thị trường Giá vàng trong nước hôm nay 7/9/2025 Giá vàng hôm nay 7/9: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng lên 135,4 triệu, có nơi bán vàng với giá 143,5 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hôm nay 7/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 7/9/2025, giá vàng miếng SJC trong nước tăng bất thường lên 135,4 triệu. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 5/9.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,4-135,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,9-135,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 7/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,8-130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 7/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 7/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

133,9 135,4

+1000 +1000 Tập đoàn DOJI

133,9 135,4

+1000

+1000 Mi Hồng

134,4 135,4

+1000 +1000 PNJ

133,9

135,4

+1000 +1000 Bảo Tín Minh Châu

133,9

135,4

+1000 +1000

Phú Quý 132,9 135,4

+1000 +1000

1. DOJI - Cập nhật: 7/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 133,900 ▲1000K 135,400 ▲1000K AVPL/SJC HCM 133,900 ▲1000K 135,400 ▲1000K AVPL/SJC ĐN 133,900 ▲1000K 135,400 ▲1000K Nguyên liệu 9999 - HN 120,500 ▲1200K 121,500 ▲1200K Nguyên liệu 999 - HN 120,400 ▲1200K 121,400 ▲1200K

2. PNJ - Cập nhật: 7/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 133,900 ▲1000K 135,400 ▲1000K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 127,700 ▲900K 130,700 ▲900K Vàng Kim Bảo 999.9 127,700 ▲900K 130,700 ▲900K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 127,700 ▲900K 130,700 ▲900K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 127,700 ▲900K 130,700 ▲900K Vàng nữ trang 999.9 126,200 ▲1200K 128,700 ▲1200K Vàng nữ trang 999 126,070 ▲1200K 128,570 ▲1200K Vàng nữ trang 9920 126,070 ▲1200K 128,570 ▲1200K Vàng nữ trang 99 125,010 ▲1180K 127,510 ▲1180K Vàng 916 (22K) 115,490 ▲1100K 117,990 ▲1100K Vàng 750 (18K) 89,180 ▲900K 96,680 ▲900K Vàng 680 (16.3K) 80,170 ▲820K 87,670 ▲820K Vàng 650 (15.6K) 76,310 ▲780K 83,810 ▲780K Vàng 610 (14.6K) 71,160 ▲730K 78,660 ▲730K Vàng 585 (14K) 67,940 ▲700K 75,440 ▲700K Vàng 416 (10K) 46,190 ▲500K 53,690 ▲500K Vàng 375 (9K) 40,910 ▲450K 48,410 ▲450K Vàng 333 (8K) 35,120 ▲390K 42,620 ▲390K