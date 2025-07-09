Giá vàng trong nước hôm nay 7/9/2025
Giá vàng hôm nay 7/9: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng lên 135,4 triệu, có nơi bán vàng với giá 143,5 triệu đồng.
Tính đến 4h00 hôm nay 7/9/2025, giá vàng miếng SJC trong nước tăng bất thường lên 135,4 triệu. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 5/9.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,4-135,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,9-135,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Tính đến 4h00 ngày 7/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,8-130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 7/9/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 7/9/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|133,9
|135,4
|+1000
|+1000
|Tập đoàn DOJI
|133,9
|135,4
|+1000
|+1000
|Mi Hồng
|134,4
|135,4
|+1000
|+1000
|PNJ
|133,9
|135,4
|+1000
|+1000
|Bảo Tín Minh Châu
|133,9
|135,4
|+1000
|+1000
|Phú Quý
|132,9
|135,4
|+1000
|+1000
|1. DOJI - Cập nhật: 7/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC HN
|133,900 ▲1000K
|135,400 ▲1000K
|AVPL/SJC HCM
|133,900 ▲1000K
|135,400 ▲1000K
|AVPL/SJC ĐN
|133,900 ▲1000K
|135,400 ▲1000K
|Nguyên liệu 9999 - HN
|120,500 ▲1200K
|121,500 ▲1200K
|Nguyên liệu 999 - HN
|120,400 ▲1200K
|121,400 ▲1200K
|2. PNJ - Cập nhật: 7/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|133,900 ▲1000K
|135,400 ▲1000K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|127,700 ▲900K
|130,700 ▲900K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|127,700 ▲900K
|130,700 ▲900K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|127,700 ▲900K
|130,700 ▲900K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|127,700 ▲900K
|130,700 ▲900K
|Vàng nữ trang 999.9
|126,200 ▲1200K
|128,700 ▲1200K
|Vàng nữ trang 999
|126,070 ▲1200K
|128,570 ▲1200K
|Vàng nữ trang 9920
|126,070 ▲1200K
|128,570 ▲1200K
|Vàng nữ trang 99
|125,010 ▲1180K
|127,510 ▲1180K
|Vàng 916 (22K)
|115,490 ▲1100K
|117,990 ▲1100K
|Vàng 750 (18K)
|89,180 ▲900K
|96,680 ▲900K
|Vàng 680 (16.3K)
|80,170 ▲820K
|87,670 ▲820K
|Vàng 650 (15.6K)
|76,310 ▲780K
|83,810 ▲780K
|Vàng 610 (14.6K)
|71,160 ▲730K
|78,660 ▲730K
|Vàng 585 (14K)
|67,940 ▲700K
|75,440 ▲700K
|Vàng 416 (10K)
|46,190 ▲500K
|53,690 ▲500K
|Vàng 375 (9K)
|40,910 ▲450K
|48,410 ▲450K
|Vàng 333 (8K)
|35,120 ▲390K
|42,620 ▲390K
|3. SJC - Cập nhật: 7/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133,900 ▲1000K
|135,400 ▲1000K
|Vàng SJC 5 chỉ
|133,900 ▲1000K
|135,420 ▲1000K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|133,900 ▲1000K
|135,430 ▲1000K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|127,700 ▲1000K
|130,300 ▲1000K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|127,700 ▲1000K
|130,200 ▲1000K
|Nữ trang 99,99%
|126,200 ▲1000K
|128,700 ▲1000K
|Nữ trang 99%
|122,425 ▲990K
|127,425 ▲990K
|Nữ trang 68%
|80,174 ▲680K
|87,674 ▲680K
|Nữ trang 41,7%
|46,323 ▲417K
|53,823 ▲417K