Thị trường

Giá vàng trong nước hôm nay 7/9/2025

Quốc Duẩn07/09/2025 04:00

Giá vàng hôm nay 7/9: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng lên 135,4 triệu, có nơi bán vàng với giá 143,5 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hôm nay 7/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 7/9/2025, giá vàng miếng SJC trong nước tăng bất thường lên 135,4 triệu. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 5/9.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,4-135,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,9-135,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng 7/9/2025: Giá vàng tăng tốc lên đỉnh cao mới

Tính đến 4h00 ngày 7/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,8-130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 7/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 7/9/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
133,9135,4
+1000+1000
Tập đoàn DOJI
133,9135,4
+1000
+1000
Mi Hồng
134,4135,4
+1000+1000
PNJ
133,9
135,4
+1000+1000
Bảo Tín Minh Châu
133,9
135,4
+1000+1000
Phú Quý132,9135,4
+1000+1000
1. DOJI - Cập nhật: 7/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC HN133,900 ▲1000K135,400 ▲1000K
AVPL/SJC HCM133,900 ▲1000K135,400 ▲1000K
AVPL/SJC ĐN133,900 ▲1000K135,400 ▲1000K
Nguyên liệu 9999 - HN120,500 ▲1200K121,500 ▲1200K
Nguyên liệu 999 - HN120,400 ▲1200K121,400 ▲1200K
2. PNJ - Cập nhật: 7/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9133,900 ▲1000K135,400 ▲1000K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9127,700 ▲900K130,700 ▲900K
Vàng Kim Bảo 999.9127,700 ▲900K130,700 ▲900K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9127,700 ▲900K130,700 ▲900K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng127,700 ▲900K130,700 ▲900K
Vàng nữ trang 999.9126,200 ▲1200K128,700 ▲1200K
Vàng nữ trang 999126,070 ▲1200K128,570 ▲1200K
Vàng nữ trang 9920126,070 ▲1200K128,570 ▲1200K
Vàng nữ trang 99125,010 ▲1180K127,510 ▲1180K
Vàng 916 (22K)115,490 ▲1100K117,990 ▲1100K
Vàng 750 (18K)89,180 ▲900K96,680 ▲900K
Vàng 680 (16.3K)80,170 ▲820K87,670 ▲820K
Vàng 650 (15.6K)76,310 ▲780K83,810 ▲780K
Vàng 610 (14.6K)71,160 ▲730K78,660 ▲730K
Vàng 585 (14K)67,940 ▲700K75,440 ▲700K
Vàng 416 (10K)46,190 ▲500K53,690 ▲500K
Vàng 375 (9K)40,910 ▲450K48,410 ▲450K
Vàng 333 (8K)35,120 ▲390K42,620 ▲390K
3. SJC - Cập nhật: 7/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG133,900 ▲1000K135,400 ▲1000K
Vàng SJC 5 chỉ133,900 ▲1000K135,420 ▲1000K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ133,900 ▲1000K135,430 ▲1000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ127,700 ▲1000K130,300 ▲1000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ127,700 ▲1000K130,200 ▲1000K
Nữ trang 99,99%126,200 ▲1000K128,700 ▲1000K
Nữ trang 99%122,425 ▲990K127,425 ▲990K
Nữ trang 68%80,174 ▲680K87,674 ▲680K
Nữ trang 41,7%46,323 ▲417K53,823 ▲417K
gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-09-06-2025_03_33_pm.png

      x
      Thị trường
      Giá vàng trong nước hôm nay 7/9/2025

