Thị trường Giá vàng 6/9/2025: Tăng phá đỉnh kỷ lục 5 ngày liên tiếp Giá vàng hôm nay 6/9: Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong chuỗi tăng phá đỉnh kỷ lục 5 ngày liên tiếp. Giá vàng thế giới có tuần tăng tốt nhất trong 4 tháng qua

Giá vàng trong nước hôm nay 6/9/2025

Tính đến 5h00 hôm nay 6/9/2025, giá vàng miếng trong nước trong chuỗi tăng 5 ngày liên tiếp. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,9 - 134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 132,9 - 134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 5/9.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 133,4-134,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,9 - 134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131,9-134,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 5h00 ngày 6/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,5-129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 6/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 6/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

132,9 134,4

+500 +500 Tập đoàn DOJI

132,9 134,4

+500

+500 Mi Hồng

133,4 134,4

+500 +500 PNJ

132,9

134,4

+500 +500 Bảo Tín Minh Châu

132,9

134,4

+500 +500

Phú Quý 131,9 134,4

+400 +500

Giá vàng thế giới hôm nay 6/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 ngày 6/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3580,07 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 34,59 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,510 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 114,46 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,94 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục chuỗi tăng mạnh vào cuối tuần, bật lên mức kỷ lục mới và tiến sát ngưỡng 3.600 USD/ounce. Đà tăng này được thúc đẩy bởi dữ liệu dữ liệu việc làm Mỹ tháng 8 yếu hơn dự kiến, khiến kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất được củng cố mạnh mẽ.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,98% sau khi chạm mức cao kỷ lục 3.596,76 USD/Ounce. Vàng được kỳ vọng sẽ có tuần tăng giá mạnh nhất trong gần 4 tháng. Giá vàng hợp đồng tương lai của Mỹ giao vào tháng 12 cũng tăng 1,3% lên 3653,3 USD/Ounce.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng 37%, tiếp nối mức tăng 27% trong năm 2024. Đà tăng này được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố: đồng USD suy yếu, các ngân hàng trung ương mua vào mạnh, chính sách tiền tệ được nới lỏng, cùng với những bất ổn địa chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Số liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong tháng 8 giảm mạnh, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%. Điều này xác nhận thị trường lao động đang chậm lại. Các nhà giao dịch hiện dự đoán xác suất Fed cắt giảm lãi suất 0,25% vào tháng 9 là 84%, và xác suất cắt giảm 0,50% là 16%.

Theo nhận định của một nhà giao dịch, đà tăng mới của giá vàng cho thấy thị trường lao động đang suy yếu rõ rệt và điều này sẽ dẫn đến nhiều đợt cắt giảm lãi suất. Triển vọng ngắn hạn và trung hạn cho vàng là rất tích cực, khi các lo ngại về lao động lấn át vấn đề lạm phát. Tuy nhiên, việc giá vàng chạm ngưỡng 4000 USD là khó xảy ra trừ khi có một biến động cực lớn.

Sự độc lập của Fed cũng là một yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hướng đi của giá vàng. Vấn đề này được quan tâm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần gây sức ép yêu cầu ngân hàng trung ương giảm lãi suất.

Tại Trung Quốc và Ấn Độ, 2 thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, nhu cầu mua vàng vật chất đã giảm trong tuần này do giá lên quá cao. Số liệu dự trữ vàng của ngân hàng trung ương Trung Quốc công bố vào Chủ nhật tuy chưa phản ánh mức giá kỷ lục tháng 9, nhưng sẽ phần nào cho thấy nhu cầu từ các ngân hàng trung ương bị ảnh hưởng thế nào bởi giá vàng cao.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay tăng giá 1,5% lên 41,29 USD/ounce và chuẩn bị ghi nhận tuần tăng thứ 3 liên tiếp. Bạch kim tăng 1,9% lên 1393,25 USD/Ounce, trong khi palladium giảm nhẹ 0,1% xuống 1126,45 USD/Ounce.

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới đang có dấu hiệu tăng chậm lại sau một thời gian dài lập kỷ lục. Nguyên nhân chính đến từ việc các nhà giao dịch ngắn hạn quyết định chốt lời sau khi giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào thứ 4 vừa qua.

Theo ông Brian Lan, Giám đốc công ty GoldSilver Central, đây chỉ là hiện tượng chốt lời kỹ thuật trong khi xu hướng tăng giá vàng về cơ bản vẫn được duy trì. Ông cho rằng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất cùng những lo ngại về tính độc lập của tổ chức này sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng như một kênh đầu tư an toàn.

Một minh chứng cho thấy xu hướng này là quyết định của ngân hàng TD Securities (Canada) khi họ vừa chốt lời hơn 3 triệu USD từ vị thế mua vàng dù cho giá vẫn đang trong xu hướng tăng. Ngân hàng này đã tham gia thị trường từ tháng 6 với kỳ vọng vàng sẽ là "tấm khiên" bảo vệ trước các bất ổn địa chính trị.

Dù chưa đạt được mục tiêu giá ban đầu là 3.635 USD/ounce, họ quyết định chốt lời sớm do lo ngại về các rủi ro tin tức sắp tới và nhận thấy thị trường đang trở nên quá "đông đúc".

Tuy nhiên, về dài hạn, giới đầu tư vẫn rất lạc quan. Bà Suki Cooper, chuyên gia từ Standard Chartered Bank, dự báo giá vàng trung bình sẽ đạt khoảng 3.700 USD/ounce trong quý IV/2025. Đợt tăng giá gần đây được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố: lo ngại về thuế quan, kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ, gánh nặng nợ công của Mỹ và những băn khoăn về tính độc lập của Fed.

Ở góc độ kỹ thuật, ông Alexander Zumpfe từ Heraeus nhận định nếu giá vàng vượt qua ngưỡng 3600 USD/ounce, khả năng cao nó sẽ tiếp tục hướng đến mốc 3650 USD/ounce. Commerzbank cũng đồng tình rằng mức 3600 USD/ounce là mục tiêu khả thi vào cuối năm nay.

Lạc quan nhất có lẽ là dự báo từ Goldman Sachs. Họ kỳ vọng giá vàng sẽ đạt 3.700 USD/ounce vào cuối năm 2025 và thậm chí có thể vượt 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026 nếu dòng tiền từ các nhà đầu tư cá nhân tiếp tục đổ mạnh vào vàng.

Ngân hàng này còn đưa ra kịch bản rằng nếu Fed có động thái cắt giảm lãi suất đột ngột và chỉ cần 1% dòng vốn từ trái phiếu Mỹ chuyển sang vàng, giá có thể tiến sát mức 5000 USD/ounce.