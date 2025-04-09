Thị trường Giá vàng mới nhất 4/9: Trong nước có đỉnh mới, thế giới giảm Cập nhật giá vàng ngày 4/9: Giá vàng trong nước tiếp đà tăng thử thách đỉnh cao mới. Giá vàng thế giới giảm nhẹ chốt lời sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại

Giá vàng trong nước hôm nay 4/9/2025

Tính đến 10h30 ngày 4/9/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp đà tăng lên đỉnh cao mới. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 3/9.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 132,9-133,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131,5-133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 10h30 ngày 4/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,5-129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 4/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 4/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

132,4 133,9

+500 +500 Tập đoàn DOJI

132,4 133,9

+500

+500 Mi Hồng

132,9 133,9

+500 +500 PNJ

132,4

133,9

+500 +500 Bảo Tín Minh Châu

132,4

133,9

+500 +500

Phú Quý 131,5 133,9

+500 +500

1. DOJI - Cập nhật: 4/9/2025 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 132,400 ▲500K 133,900 ▲500K AVPL/SJC HCM 132,400 ▲500K 133,900 ▲500K AVPL/SJC ĐN 132,400 ▲500K 133,900 ▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 118,500 ▲500K 119,500 ▲500K Nguyên liệu 999 - HN 118,400 ▲500K 119,400 ▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 4/9/2025 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 132,400 ▲500K 133,900 ▲500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,300 ▲500K 129,300 ▲500K Vàng Kim Bảo 999.9 126,300 ▲500K 129,300 ▲500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,300 ▲500K 129,300 ▲500K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,300 ▲500K 129,300 ▲500K Vàng nữ trang 999.9 125,000 ▲1100K 127,500 ▲1100K Vàng nữ trang 999 124,370 ▲1100K 126,870 ▲1100K Vàng nữ trang 9920 124,870 ▲1090K 127,370 ▲1090K Vàng nữ trang 99 123,830 ▲1090K 126,330 ▲1090K Vàng 916 (22K) 114,390 ▲1010K 116,890 ▲1010K Vàng 750 (18K) 88,280 ▲830K 95,780 ▲830K Vàng 680 (16.3K) 79,350 ▲750K 86,850 ▲750K Vàng 650 (15.6K) 75,530 ▲720K 83,030 ▲720K Vàng 610 (14.6K) 70,430 ▲680K 77,930 ▲680K Vàng 585 (14K) 67,240 ▲650K 74,740 ▲650K Vàng 416 (10K) 45,690 ▲460K 53,190 ▲460K Vàng 375 (9K) 40,460 ▲410K 47,960 ▲410K Vàng 333 (8K) 34,730 ▲370K 42,230 ▲370K

3. SJC - Cập nhật: 4/9/2025 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 132,400 ▲500K 133,900 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 132,400 ▲500K 133,920 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 132,400 ▲500K 133,930 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 126,200 ▲700K 128,800 ▲700K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 126,200 ▲700K 128,700 ▲700K Nữ trang 99,99% 124,700 ▲700K 127,200 ▲700K Nữ trang 99% 120,940 ▲693K 125,940 ▲693K Nữ trang 68% 79,154 ▲476K 86,654 ▲476K Nữ trang 41,7% 45,697 ▲292K 53,197 ▲292K

Giá vàng thế giới hôm nay 4/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 10h30 ngày 4/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3545,25 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 4,57 USD/ounce so với hôm qua nhưng giảm gần 10 USD/ounce so với đầu ngày. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,510 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 113,28 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,62 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay do các nhà đầu tư chốt lời sau khi giá vàng đạt mức cao kỷ lục vào ngày hôm trước. Nguyên nhân của đà tăng trước đó là do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Hiện tại, thị trường đang chờ đợi báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,3%. Trong phiên trước đó, giá vàng đã lập kỷ lục mới khi chạm mốc 3,578.50 USD/Ounce. Giá vàng kỳ hạn giao vào tháng 12 của Mỹ cũng giảm 0,8% xuống còn 3,605.6 USD/Ounce.

Theo ông Brian Lan, Giám đốc điều hành của GoldSilver Central, giá vàng hôm nay giảm chủ yếu là do hành động chốt lời kỹ thuật, và về cơ bản, vàng vẫn đang trong thị trường tăng giá.

Kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất cùng với những lo ngại về tính độc lập của tổ chức này sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tìm đến các tài sản an toàn như vàng. Ông Lan thậm chí còn cho rằng giá vàng có khả năng tăng lên mức 3,800 USD hoặc cao hơn nữa trong thời gian tới. Những kỳ vọng này được củng cố bởi các dữ liệu kinh tế gần đây. Bộ Lao động Mỹ cho biết số lượng việc làm mở ra trong tháng 7 đã giảm nhiều hơn dự kiến, xuống còn 7.181 triệu.

Nhiều quan chức Fed cũng bày tỏ quan điểm rằng những lo ngại về thị trường lao động khiến họ tin tưởng rằng cần phải cắt giảm lãi suất sớm. Thống đốc Christopher Waller nói rằng ông nghĩ Fed nên cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới.

Theo công cụ dự báo FedWatch của CME Group, hiện có đến 97% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% tại cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào ngày 17/9. Việc cắt giảm lãi suất có lợi cho vàng vì vàng không mang lại lợi tức (lãi suất) và thường sẽ hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất thấp.

Toàn bộ thị trường hiện đang tập trung vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào thứ 6. Theo một cuộc thăm dò của Reuters, dự kiến số việc làm được tạo ra trong tháng Tám sẽ là 78.000, tăng nhẹ so với mức 73.000 của tháng 7.

Bên cạnh đó, những yếu tố địa chính trị cũng góp phần hỗ trợ giá vàng. Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ có thể sẽ phải tháo gỡ các thỏa thuận thương mại đã ký kết với Liên minh Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc nếu thua một vụ kiện tại Tòa án Tối cao liên quan đến thuế quan. Những căng thẳng thương mại như vậy thường khiến nhà đầu tư lo ngại và tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay giảm 0,8% xuống 40,87 USD/ounce dù trước đó đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2011. Bạch kim giảm 0,5% xuống 1,415.03 USD/Ounce và palladium giảm 1% xuống 1,136.26 USD/Ounce.

Dự báo giá vàng

Xét về mặt kỹ thuật, giá vàng giao ngay đã vượt mạnh qua ngưỡng 3.500 USD/Ounce và đang tiếp tục hướng đến mức cao hơn là 3.600 USD/Ounce. Cụ thể, giá vàng giao vào tháng 12 đã chạm mốc 3.605 USD. Mục tiêu kế tiếp là vượt qua và giữ vững trên ngưỡng kháng cự ở 3.700 USD/Ounce.

Theo dự báo từ chuyên gia JP Morgan, giá vàng có thể đạt 3.675 USD/Ounce vào cuối năm 2025 và chạm mốc 4.250 USD/Ounce vào cuối năm 2026.

Theo ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nếu báo cáo việc làm vào thứ 6 sắp tới yếu hơn dự kiến, khả năng Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9, hỗ trợ thêm đà tăng cho vàng. Ông dự báo giá vàng sẽ còn có thể tăng cao thêm nữa, với mục tiêu ngắn và trung hạn trong khoảng 3.600 đến 3.800 USD/Ounce, thậm chí là 4000 USD/Ounce vào cuối quý I năm sau.

Trên trang Kitco, bà Michele Schneider, Chiến lược gia trưởng tại MarketGauge cho biết rất khó để dự đoán giá vàng có thể tăng cao đến đâu. Tuần trước, bà dự đoán vàng sẽ sớm vượt qua ngưỡng 3.500 USD/Ounce.

Bà Schneider nhận định rằng mức 4000 USD/Ounce hoàn toàn có thể nằm trong tầm ngắm, bởi thị trường vàng mới chỉ trong giai đoạn bắt đầu tăng mạnh. Về mặt phân tích kỹ thuật, giai đoạn tích lũy càng dài thì đà tăng sau đó càng mạnh mẽ.

Bà cho rằng việc giá vàng chạm ngưỡng 3.800 - 4.000 USD/Ounce là cực kỳ khả thi và có thể là mục tiêu hợp lý trước khi một số nhà đầu tư quyết định chốt lời. Ngay cả ở mức giá đó, cơ hội vẫn chưa đóng lại với những người muốn tham gia thị trường.

Chuyên gia Bert Dohmen, biên tập viên của tờ Wellington Letter, cũng chỉ ra rằng đang có dòng tiền dịch chuyển từ thị trường chứng khoán sang vàng. Ông nhận định thị trường cổ phiếu Mỹ đang ở trạng thái đầu cơ nguy hiểm nhất trong suốt sự nghiệp của mình và dự báo một đợt suy thoái nghiêm trọng, thậm chí có thể là tồi tệ nhất kể từ năm 1929.

Theo ông Dohmen, trong giai đoạn đầu khi thị trường tài chính sụt giảm mạnh, vàng và bạc cũng có thể bị bán tháo do được dùng như một nguồn tiền mặt để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ. Tuy nhiên, đây chính là tiền đề cho giai đoạn thứ hai, khi các ngân hàng trung ương in thêm tiền và các nhà đầu tư lại đổ xô tìm đến những tài sản an toàn như vàng và bạc.

Dựa trên nghiên cứu về chu kỳ 40 năm mà ông thực hiện vào năm 1980, ông Dohmen dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong dài hạn và đạt đỉnh vào năm 2031. Ông cho rằng thế giới đang bước vào thời kỳ nhiều xung đột, khiến cho các tài sản hữu hình như vàng trở thành nơi trú ẩn an toàn thực sự.