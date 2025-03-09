Thị trường Giá vàng hôm nay 3/9/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tăng dựng đứng, phá đỉnh mới Giá vàng hôm nay 3/9: Giá vàng trong nước bước ra khỏi ngày nghỉ lễ với mức tăng dựng đứng, phá đỉnh kỷ lục mới liên tục, vàng thế giới tăng vượt mốc 3500 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 3/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 3/9/2025, giá vàng miếng trong nước giữ đỉnh mới 132,6 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC Ngọc Thẩm được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130,3 - 132,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại các của hàng lớn khác đang ổn định ở đỉnh cũ 130,6 triệu đồng/lượng do vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 3/9 hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 30/8.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,6-130,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,1-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 3/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 124,5-127,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 124,7-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 3/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 3/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

129,1 130,6

- - Tập đoàn DOJI

129,1 130,6

-

- Mi Hồng

129,6 130,6

- - PNJ

129,1

130,6

- - Bảo Tín Minh Châu

129,1

130,6

- -

Phú Quý 128,1 130,6

- -

1. DOJI - Cập nhật: 3/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 129,100 130,600 AVPL/SJC HCM 129,100 130,600 AVPL/SJC ĐN 129,100 130,600 Nguyên liệu 9999 - HN 116,400 ▲2000K 117,400 ▲2000K Nguyên liệu 999 - HN 116,300 ▲2000K 117,300 ▲2000K

2. PNJ - Cập nhật: 3/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 129,100 130,600 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 124,500 ▲2000K 127,500 ▲2100K Vàng Kim Bảo 999.9 124,500 ▲2000K 127,500 ▲2100K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 124,500 ▲2000K 127,500 ▲2100K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 124,500 ▲2000K 127,500 ▲2100K Vàng nữ trang 999.9 122,900 ▲2900K 122,900 ▲2900K Vàng nữ trang 999 122,770 ▲2890K 125,270 ▲2890K Vàng nữ trang 9920 122,770 ▲2890K 125,270 ▲2890K Vàng nữ trang 99 121,750 ▲2870K 124,250 ▲2870K Vàng 916 (22K) 112,470 ▲2660K 114,970 ▲2660K Vàng 750 (18K) 86,700 ▲2170K 94,200 ▲2170K Vàng 680 (16.3K) 77,920 ▲1970K 85,420 ▲1970K Vàng 650 (15.6K) 74,160 ▲1880K 81,660 ▲1880K Vàng 610 (14.6K) 69,140 ▲1760K 76,640 ▲1760K Vàng 585 (14K) 66,010 ▲1700K 73,510 ▲1700K Vàng 416 (10K) 44,820 ▲1210K 52,320 ▲1210K Vàng 375 (9K) 39,680 ▲1090K 47,180 ▲1090K Vàng 333 (8K) 34,030 ▲950K 41,530 ▲950K

3. SJC - Cập nhật: 3/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129,100 130,600 Vàng SJC 5 chỉ 129,100 130,620 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 129,100 130,630 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 122,500 125,100 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 122,500 125,000 Nữ trang 99,99% 121,500 123,500 Nữ trang 99% 117,277 122,277 Nữ trang 68% 76,638 84,138 Nữ trang 41,7% 44,154 51,654

Giá vàng thế giới hôm nay 3/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 3/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3502,22 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 27,71 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,502 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,89 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,71 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã chính thức vượt qua ngưỡng 3.500 USD/Ounce, lập kỷ lục mới vào thứ 3. Nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào vàng do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất, cùng với những rủi ro chính trị và kinh tế chưa được giải quyết.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,8%, sau khi chạm mức cao kỷ lục 3.508,50 USD/Ounce trong phiên. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng 33%. Hợp đồng tương lai vàng của Mỹ giao vào tháng 12 cũng tăng 1,1% lên 3.554,30 USD/Ounce.

Chuyên gia Suki Cooper từ Ngân hàng Standard Chartered nhận định giá vàng đang bước vào giai đoạn tiêu thụ mạnh theo mùa, kết hợp với kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Bà Cooper cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục lập các kỷ lục mới và dự báo trung bình giá vàng sẽ đạt 3500 USD trong quý III và 3700 USD trong quý IV năm 2025.

Theo dữ liệu từ CME FedWatch, thị trường đang dự định khả năng 90% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp ngày 17/9. Vàng không sinh lãi nên thường được hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Đợt tăng mạnh của giá vàng thế giới trong năm nay được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, bao gồm việc các ngân hàng trung ương mua vào liên tục, xu hướng đa dạng hóa khỏi đồng USD, nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn trước các căng thẳng địa chính trị và thương mại, cùng với sự suy yếu chung của đồng bạc xanh.

Những bất ổn về chính sách dưới thời Tổng thống Donald Trump cũng góp phần làm tăng sức hấp dẫn của vàng. Ngân hàng Commerzbank nhận xét rằng những cáo buộc nhằm vào bà Cook là một cảnh báo cho các thành viên FOMC khác phải tuân theo áp lực của chính phủ trong việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ. Tình hình này càng khiến vàng trở thành kênh đầu tư hấp dẫn.

Hiện tại, sự chú ý đổ dồn vào dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào thứ 6, nhằm tìm manh mối về quy mô cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Theo chuyên gia Zain Vawda từ OANDA, một báo cáo việc làm yếu có thể thổi bùng lại cuộc thảo luận về khả năng Fed cắt giảm tới 0,5%. Dù cho rằng khả năng này khó xảy ra, nhưng viễn cảnh đó có thể đủ để đẩy giá vàng tăng cao hơn nữa.

Dòng tiền đổ vào các quỹ ETF cũng củng cố thêm đà tăng của giá vàng. Quỹ SPDR Gold Trust, quỹ ETF lớn nhất thế giới được hỗ trợ bằng vàng, cho biết lượng nắm giữ của họ đã tăng 1,01% vào thứ 6 lên 977,68 tấn, mức cao nhất kể từ tháng 8/2022.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay giảm 0,5% xuống 40,48 USD/Ounce. Bạch kim giảm 0,7% xuống 1.389,75 USD/Ounce, trong khi palladium giảm 1,4% xuống 1.121,75 USD/Ounce.

Dự báo giá vàng

Theo chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, việc dỡ bỏ quy định độc quyền sản xuất vàng miếng chưa chắc đã khiến giá vàng trong nước giảm ngay lập tức, bởi giá vàng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

Tuy nhiên, việc chấm dứt cơ chế độc quyền sẽ giúp tăng thêm nguồn cung vàng, tạo điều kiện cho các nhà cung ứng hoạt động tự do và bình đẳng hơn. Mục tiêu cuối cùng là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng khi mua bán vàng, đồng thời góp phần ổn định thị trường vàng và nền kinh tế nói chung.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho biết, Nghị định số 232 của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực sau hơn một tháng nữa. Khoảng thời gian này giúp các cơ quan chức năng chuẩn bị thông tư hướng dẫn chi tiết, đồng thời cho phép doanh nghiệp có sự chuẩn bị cần thiết.

Theo ông Phương, thị trường vàng chỉ thực sự biến động mạnh khi các doanh nghiệp bắt đầu nhập khẩu nguyên liệu, sản xuất vàng và đưa ra thị trường nhiều hơn. Ông dự báo từ đầu tháng 11, chênh lệch giá vàng trong nước có thể giảm mạnh từ mức gần 20 triệu đồng/lượng xuống còn khoảng 12-13 triệu đồng/lượng.

Ông John Weyer, Giám đốc phòng ngừa rủi ro tại Walsh Trading, cho rằng đà tăng gần đây của vàng có thể phản ánh kỳ vọng về các số liệu kinh tế sắp tới không mấy khả quan. Vàng dường như đang phản ứng trước những lo ngại về thị trường lao động.

Căng thẳng địa chính trị cũng góp phần đẩy giá vàng lên cao. Những hy vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine đang mờ dần, làm gia tăng bất ổn toàn cầu và thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Ông Weyer phân tích, đợt tăng giá vào cuối tuần trước chịu ảnh hưởng bởi yếu tố kỹ thuật và thanh khoản thấp. Nếu giá vàng vượt qua ngưỡng 3.534 USD/ounce, vàng có thể tiếp tục thu hút dòng tiền và tăng thêm.

Chuyên gia Alex Kuptsikevich từ FxPro nhận xét giá vàng đang tiến sát vùng cao nhất trong vùng tích lũy kéo dài từ tháng 4, với ngưỡng kháng cự quan trọng ở 3.430 USD/ounce.

Dù lạc quan về triển vọng dài hạn, ông Kuptsikevich khuyên nhà đầu tư nên thận trọng ở thời điểm hiện tại. Về mặt kỹ thuật, khả năng vàng điều chỉnh về vùng 3.300-3.315 USD/ounce là hoàn toàn có thể xảy ra.