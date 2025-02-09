Thị trường Giá cà phê hôm nay 2/9/2025: Tăng nóng hơn giá vàng Giá cà phê hôm nay 2/9/2025 nằm ở mức 121,800 - 122,700 đồng/kg, tăng nhẹ 100 đồng so với hôm qua. Giá cà phê tăng sốc trong tháng 8, mức tăng cao hơn giá vàng

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 2/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ 100 đồng so với hôm qua, dao động trong khoảng 121,800 - 122,700 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 122,700 đồng/kg, tăng nhẹ 100 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 122,500 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 100 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 122,200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 100 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 121,800 đồng/kg.

Theo Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, giá cà phê tăng cao do ba nguyên nhân chính: nguồn cung hạn chế, chính sách không ổn định từ các nước nhập khẩu như Mỹ, và lực mua mạnh từ các quỹ đầu tư.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, cà phê Robusta của Việt Nam ngày càng được các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng ưa chuộng nhờ mức giá hợp lý.

Các chuyên gia cho rằng thị trường có thể thay đổi từ tháng 10 và tháng 11 năm 2025, khi Việt Nam bắt đầu thu hoạch vụ mùa mới. Dự báo vụ này sẽ thuận lợi nhờ điều kiện thời tiết ổn định, mang lại triển vọng về một vụ mùa bội thu.

Các nhà rang xay hiện đang phải đối mặt với chi phí gia tăng do sản lượng cà phê từ Brazil và Việt Nam đã sụt giảm từ năm ngoái. Áp lực càng thêm căng thẳng khi thuế nhập khẩu áp lên cà phê Brazil vào thị trường Mỹ lên tới 50%.

Nhiều nhà rang xay vẫn còn dè dặt trong việc điều chỉnh giá bán theo mức thuế mới, vì lo ngại người tiêu dùng sẽ giảm chi tiêu. Một số doanh nghiệp có thể dựa vào nguồn hàng tồn kho sẵn có để duy trì hoạt động một phần trong mùa thu. Lô hàng nhập khẩu trước đây chỉ chịu thuế suất 10%, và những lô cà phê Brazil được nhập khẩu vào Mỹ trước ngày 5 tháng 10 cũng không phải chịu mức thuế 50% mới.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4970 USD/tấn, giảm 0,62% (31 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 2,8% (135 USD/tấn), xuống mức 4680 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 2,35% (9,1 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 396,85 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,28% (8,6US cent/pound), đạt 386,1 US cent/pound.

Giá cà phê trong tháng 8/2025 đã có mức tăng rất mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1484 USD/tấn so với đầu tháng. Giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2025 cũng tăng 97,4 US cent/pound. Tại thị trường trong nước, giá cà phê tăng trung bình 22,000 đồng/kg. Nếu so sánh với tháng trước đó, giá Robusta tăng tới 46% và Arabica tăng 33%, vượt xa mức tăng 5,44% của giá vàng trong tháng 8.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung và thời tiết không thuận lợi tại Brazil được xem là nguyên nhân chính khiến giá tăng mạnh trong bốn tuần qua. Lượng cà phê Robusta tồn kho trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, chỉ còn 6.552 lô tính đến thứ 5 tuần trước. Tồn kho cà phê Arabica cũng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, với 710.196 bao được ghi nhận vào thứ 6.

Việc Mỹ áp thuế 50% đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil càng đẩy giá thị trường lên cao hơn. Vụ thu hoạch mới tại Việt Nam dự kiến bắt đầu từ tháng 10, nhưng nguồn cà phê mới này chỉ có mặt trên thị trường thế giới vào cuối tháng 11. Nguồn cung trong nước hiện rất hạn chế và hầu như không có giao dịch nào đáng kể. Nhiều nhà cung cấp buộc phải tìm mua hạt từ Brazil hoặc Indonesia để có đủ hàng hoàn thành hợp đồng.

Thị trường cà phê vẫn đang đối mặt với nhiều yếu tố có thể tiếp tục đẩy giá lên. Tình hình sản xuất ở Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, đang gặp khó khăn do thời tiết bất lợi.

Nhu cầu tiêu thụ cà phê ngày càng tăng, đặc biệt là ở thị trường châu Á, khiến cán cân cung - cầu thêm căng thẳng. Các vấn đề về gián đoạn chuỗi cung ứng, thiếu lao động, chi phí sản xuất tăng và tác động từ thuế quan nhập khẩu cũng góp phần tạo thêm áp lực tăng giá.