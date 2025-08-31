Thị trường Giá cà phê hôm nay 31/8/2025: Tăng nhẹ trở lại Giá cà phê hôm nay 31/8/2025 nằm ở mức 121,700 - 122,600 đồng/kg. Giá cà phê tăng nhẹ trở lại so với hôm qua. Dự báo giá cà phê có thể giảm vào cuối năm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 31/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ trở lại 100 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 121,700 - 122,600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 122,600 đồng/kg, tăng nhẹ 100 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 122,400 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 100 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 122,100 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 121,700 đồng/kg.

Trong những tháng gần đây, giá cà phê trong nước không còn song hành với giá cà phê thế giới mà chịu ảnh hưởng chủ yếu từ cung cầu nội địa. Nhiều nông dân có tiềm lực tài chính vững tiếp tục giữ hàng, không chịu áp lực bán ra. Vì vậy, đã có thời điểm giá cà phê trong nước cao hơn giá sàn thế giới hơn 10,000 đồng/kg.

Chỉ còn khoảng một tháng nữa, Việt Nam sẽ bước vào vụ thu hoạch mới. Các địa phương đã khuyến cáo bà con nên thu hái cà phê khi quả chín để vừa đảm bảo năng suất, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc này được kỳ vọng giúp giữ vững lợi thế cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên thị trường xuất khẩu.

Trong ngắn hạn, giá cà phê có thể biến động mạnh sau khi báo cáo từ Conab được công bố vào tháng 9. Báo cáo này dự kiến làm rõ nguy cơ thiếu hụt sản lượng do yếu tố thời tiết và khí hậu, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến niên vụ 2026-2027 của Brazil.

Ngoài ra, trước thời điểm lệnh cấm phá rừng của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực vào cuối năm nay, nhiều tập đoàn và nhà nhập khẩu châu Âu được cho là sẽ đẩy mạnh mua vào để bảo đảm nguồn cung. Nhìn về dài hạn, xu hướng tăng giá của cà phê vẫn có thể duy trì ngay cả khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch mới trong tháng tới.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa ở mức 5001 USD/tấn, giảm 0,14% (7 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 0,15% (7 USD/tấn), lên 4815 USD/tấn.

Còn trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 2,35% (9,1 US cent/pound) so với hôm qua, lên 396,85 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,28% (8,6 US cent/pound), lên 386,1 US cent/pound.

Giá cà phê ghi nhận xu hướng tăng trở lại. Theo đánh giá từ Rabobank, mặc dù tốc độ tăng đã chậm hơn so với giai đoạn trước, khả năng giá tiếp tục đi lên trong ngắn hạn vẫn hiện hữu. Nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động đầu cơ trên thị trường, trong bối cảnh lượng tồn kho duy trì ở mức thấp và thanh khoản hạn chế.

Theo Reuters, giá hợp đồng tương lai cà phê arabica đã tăng tiến sát mức đỉnh trong vòng 3,5 tháng của phiên liền trước. Diễn biến này được hỗ trợ bởi sự gián đoạn trong hoạt động thương mại toàn cầu sau khi Mỹ áp mức thuế 50% đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil.

Tính chung tuần qua, giá cà phê arabica đã tăng 2% và đạt mức tăng tới 34% trong vòng 4 tuần gần nhất. Hoạt động mua vào mang tính đầu cơ gia tăng mạnh, trong khi lượng tồn kho trên sàn giảm khiến các nhà rang xay Mỹ phải gấp rút tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Tuy vậy, một số chuyên gia thị trường được Reuters khảo sát dự báo rằng giá cà phê có thể điều chỉnh giảm vào cuối năm nay. Khả năng này phụ thuộc vào việc sản lượng cà phê tại Brazil và Việt Nam có được cải thiện hay không, bất chấp những yếu tố về thuế quan đang gây biến động lớn trong thương mại cà phê toàn cầu.