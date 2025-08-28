Thị trường Giá cà phê hôm nay 28/8/2025: Tiếp tục tăng nhẹ Giá cà phê hôm nay 28/8 nằm ở mức 121,700 - 122,300 đồng/kg, tiếp tục tăng nhẹ so với hôm qua. Dù giá cà phê thế giới vẫn tăng nhưng thị trường có nhiều bất ổn.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 28/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 121,700 - 122,300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 122,300 đồng/kg, tăng nhẹ 300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 122,300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 122,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 200 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 121,700 đồng/kg.

Theo số liệu từ Hải quan Nhật Bản, trong 6 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu cà phê của nước này đạt 191 nghìn tấn, với tổng trị giá gần 1,26 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng nhập khẩu giảm 4,3% nhưng giá trị lại tăng tới 48,9%, chủ yếu do mức giá cà phê tăng mạnh. Việt Nam hiện là nguồn cung cấp cà phê lớn thứ hai tại Nhật Bản, sau Brazil. Tuy nhiên, thị phần của Việt Nam đã giảm từ 32,8% trong nửa đầu năm 2024 xuống còn 27,7% trong cùng kỳ năm nay.

Cụ thể, Nhật Bản nhập khẩu 52,900 tấn cà phê từ Việt Nam, giảm 19% so với cùng kỳ, dù giá trung bình đạt 5,772 USD/tấn, tăng 67,5%, cao hơn nhiều so với mức tăng chung của toàn thị trường là 55,5%.

Theo đánh giá của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (VITIC), xuất khẩu cà phê Việt Nam chạm đỉnh vào tháng 3 và có xu hướng giảm dần trong các tháng tiếp theo, cho thấy các doanh nghiệp đã tận dụng thời điểm giá cà phê lên cao để đẩy mạnh bán hàng. Đến tháng 7, lượng cà phê xuất khẩu vẫn tăng 33,1% và giá trị tăng 45,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về triển vọng dài hạn, giá cà phê được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ toàn cầu ổn định và nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, các yếu tố như biến động thời tiết, chính sách tiền tệ và tỷ giá vẫn có thể tác động đáng kể đến diễn biến thị trường.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa ở mức 4955 USD/tấn, tăng 1,41% (69 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,96% (92 USD/tấn), đạt 4782 USD/tấn.

Còn trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,37% (5,25 US cent/pound) so với hôm qua, lên 389,3 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,04% (7,6 US cent/pound), lên 379,9 US cent/pound.

Giá cà phê arabica đang chịu sức ép từ tiến độ thu hoạch tại Brazil. Hợp tác xã cà phê Cooxupé thông báo tính đến ngày 22/8 đã thu hoạch được 91,3% sản lượng. Cao hơn so với mức 86,1% của tuần trước nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái là 95,4%.

Giới phân tích cho rằng đà tăng giá cà phê thời gian qua một phần bắt nguồn từ việc nguồn hàng tồn kho được chứng nhận trên sàn giao dịch giảm xuống. Các nhà rang xay Mỹ buộc phải tìm kiếm nguồn cung thay thế sau khi chính phủ nước này áp thuế 50% đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil.

Bà Vanusia Nogueira, Giám đốc điều hành Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), nhận định các yếu tố như thuế quan của Mỹ, tác động của biến đổi khí hậu và sản lượng sụt giảm tại Brazil đang góp phần đẩy giá cà phê tăng cao.

Phát biểu bên lề một sự kiện do Liên đoàn Cà phê Colombia tổ chức, bà cũng chia sẻ rằng dù giá cà phê có xu hướng đi lên, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn và thiếu chắc chắn do mức tiêu thụ tăng trong khi dự trữ toàn cầu thu hẹp.