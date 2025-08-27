Thị trường Giá cà phê hôm nay 27/8/2025: Chấm dứt đà tăng Giá cà phê hôm nay 27/8 nằm ở mức 121,500 - 122,000 đồng/kg, chấm dứt đà tăng so với hôm qua. Giá cà phê giảm khi cà phê Brazil xuất khẩu gần như tê liệt

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 27/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên chấm dứt đà tăng so với hôm qua, dao động trong khoảng 121,500 - 122,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 122,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 122,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 121,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 121,500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay chấm dứt đà tăng được xem là diễn biến hợp lý sau khi thị trường đã có 1 tuần tăng liên tiếp. Việc giảm nhẹ giúp thị trường có nhịp điều chỉnh, cân bằng cung cầu.

Trong nước, nguồn cung cà phê ngày càng khan hiếm. Số liệu từ Cục Hải quan cho biết, tháng 7/2025 Việt Nam xuất khẩu 102,000 tấn cà phê, trị giá 555,8 triệu USD, giảm 13,6% về lượng và 18% về trị giá so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2024, lượng cà phê xuất khẩu tháng 7 vẫn tăng 33,1% và trị giá tăng 45,8%.

Từ đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê đạt đỉnh vào tháng 3 rồi giảm dần, cho thấy doanh nghiệp tranh thủ bán mạnh khi giá tốt. Nguyên nhân sụt giảm trong tháng 7 là do nguồn cung trong nước cạn kiệt và giá nội địa tăng trở lại, khiến nhiều doanh nghiệp hạn chế bán ra. Bên cạnh đó, chi phí logistics leo thang cũng góp phần làm giảm lượng hàng xuất khẩu.

Về triển vọng dài hạn, giá cà phê vẫn được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tăng trưởng ổn định và nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, thị trường vẫn có thể chịu tác động từ nhiều yếu tố như tình hình thời tiết bất thường, chính sách tiền tệ của các nước và những biến động về tỷ giá.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa ở mức 4896 USD/tấn, tăng 0,62% (30 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0,04% (2 USD/tấn), đạt 4648 USD/tấn.

Còn trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 2,55% (9,95 US cent/pound) so với hôm qua, xuống 380 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 2,54% (9,6 US cent/pound), xuống 368,15 US cent/pound.

Theo khảo sát của Bloomberg với các nhà môi giới, nhà xuất khẩu và nhà rang xay, nhiều người mua cà phê nhân tại Mỹ đang hạn chế ký hợp đồng mới với Brazil. Cùng lúc đó, dữ liệu từ Reuters cho thấy giá cà phê arabica trên thị trường quốc tế đã tăng mạnh hơn 30% trong tháng 8 trên sàn ICE, nguyên nhân chính đến từ chính sách tăng thuế của Mỹ.

Tình hình nguồn cung cà phê Arabica năm 2025 tại Brazil đã bước vào giai đoạn cuối và dự kiến sản lượng sẽ giảm khoảng 10% so với dự báo ban đầu. Thêm vào đó, các đợt sương giá xuất hiện tại một số vùng trồng trọt có nguy cơ khiến sản lượng cho năm sau tiếp tục sụt giảm. Những yếu tố này góp phần đẩy giá cà phê Arabica trên thị trường thế giới tăng hơn 30% trong tháng 8.

Trước tình hình đó, các nhà nhập khẩu Mỹ buộc phải chuyển hướng sang tìm nguồn cung thay thế. Các quốc gia như Colombia, Honduras, Guatemala và Costa Rica trở thành điểm đến được ưu tiên, dù giá chào bán cao hơn so với mức giá kỳ hạn trên sàn ICE. Đây là một cơ hội giúp những nước sản xuất này mở rộng thị phần tại thị trường Mỹ.

Châu Âu cũng nổi lên như bên hưởng lợi lớn, đặc biệt là Đức và Bỉ. Nhiều lô cà phê từ Brazil được đưa sang để chế biến, rang xay hoặc phối trộn rồi tái xuất sang Mỹ dưới dạng hàng hóa EU, vốn chịu mức thuế thấp hơn. Cùng với đó, các quỹ đầu cơ trên sàn ICE cũng tận dụng tình hình thiếu hụt nguồn cung và biến động giá để đẩy mạnh giao dịch, khiến thị trường cà phê càng trở nên sôi động với mức biến động mạnh hơn.