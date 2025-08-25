Thị trường Giá cà phê hôm nay 25/8/2025: Cả tuần tăng mạnh Giá cà phê hôm nay 25/8 nằm ở mức 123,500 - 124,000 đồng/kg, cả tuần tăng mạnh 5,5 đến 5,7% so với tuần trước. Giá cà phê trên sàn liên tục tăng chuỗi 3 con số.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 25/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 123,500 - 124,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 124,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 124,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 123,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 123,500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước cả tuần tăng mạnh từ 5,5 đến 5,7% so với tuần trước, trong khi giá cà phê thế giới tăng 13 - 14%. Đây cũng là mức giá cao nhất ghi nhận được trong 3 tháng qua. Cụ thể, tại Đắk Nông và Lâm Đồng, giá cà phê có mức tăng cao nhất 6,700 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê tăng 6,600 đồng/kg. Còn tại Đắk Lắk, giá cà phê chốt tuần tăng 6,500 đồng/kg so với tuần trước.

Nguyên nhân giá cà phê trong nước tăng chậm hơn giá cà phê quốc tế được cho là do hoạt động thu mua xuất khẩu chững lại. Nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành các hợp đồng cũ nhưng chưa ký kết hợp đồng mới. Các nhà mua hàng thì tiếp tục chờ giá ổn định hơn trước khi quyết định nhập thêm, khiến sức mua trên thị trường nội địa chưa bùng nổ.

Dự báo giá cà phê tại Việt Nam trong tuần này tiếp tục tăng nhẹ do nguồn cung hạt cà phê khan hiếm. Cùng lúc, mưa lớn kéo dài ở Indonesia có nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển của quả cà phê, khiến giới thương nhân lo ngại nguồn cung toàn cầu bị tác động.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica vẫn tăng tốt, tạo thêm lực đẩy cho hợp đồng kỳ hạn và mang đến cơ hội để Việt Nam mở rộng thị phần xuất khẩu. Trong ngắn hạn, nếu đồng USD tiếp tục suy yếu, giá cà phê nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức cao hoặc tiếp tục tăng.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 4758 USD/tấn, tăng đến 13,3% (557 USD/tấn) so với một tuần trước và là mức cao nhất 3 tháng. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 14,3% (583 USD/tấn), đạt 4650 USD/tấn.

Còn trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 13,8% (47,3 US cent/pound) so với tuần trước, lên 390,65 US cent/pound, mức cao nhất 3,5 tháng. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 13,2% (44,1 US cent/pound), đạt 378,3 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới trong những ngày gần đây tăng nhanh và mạnh hơn nhiều so với giá trong nước, khiến khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường thu hẹp đáng kể. Nếu như tuần trước, giá cà phê trong nước cao hơn giá sàn quốc tế tới 13,000 đồng/kg thì nay mức chênh chỉ còn khoảng 1,500 đồng/kg.

Trong vòng một tháng, giá cà phê Robusta đã tăng tới 43%, còn Arabica tăng 31%. Đây là mức tăng cho thấy xu hướng phục hồi mạnh mẽ của thị trường cà phê toàn cầu. Diễn biến này đã khiến nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư chú ý hơn đến sự thay đổi cung – cầu và tác động của thời tiết tại các vùng trồng trọng điểm.

Brazil hiện vẫn là trung tâm chú ý của thị trường cà phê toàn cầu. Vụ thu hoạch tại đây đã kết thúc và các dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ sẽ ấm áp trong hai tuần tới. Thị trường đang tập trung theo dõi các dự báo dài hạn về thời tiết, đặc biệt là triển vọng mùa mưa xuân-hè dự kiến bắt đầu vào quý cuối năm, vì đây là yếu tố quan trọng cho quá trình ra hoa của vụ mùa năm 2026.

Thị trường cà phê hôm nay sẽ có một số thay đổi do ngày nghỉ lễ Ngân hàng Mùa hè tại Vương quốc Anh. Sàn London giao dịch Robusta sẽ đóng cửa, trong khi sàn New York vẫn hoạt động bình thường. Điều này có thể tác động đến thanh khoản và biến động giá trong ngắn hạn.