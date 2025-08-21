Thị trường Giá cà phê hôm nay 21/8/2025: Tăng cao dữ dội Giá cà phê hôm nay 21/8 nằm ở mức 121,000 - 121,900 đồng/kg, tăng cao dữ dội so với hôm qua. Cột mốc khó tin khi tháng trước giá cà phê từng ở đáy 88,500 đồng

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 21/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng cao dữ dội, dao động trong khoảng 121,000 - 121,900 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 121,900 đồng/kg. Tăng cao đến 4,600 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 121,700 đồng/kg, tăng 4,600 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 4,500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 121,500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 4,400 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 121,000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng cao dữ dội, vượt qua ngưỡng 120,000 đồng/kg. Mức giá này khiến nhiều người ngạc nhiên vì chỉ một tháng trước, giá đã từng giảm sâu xuống khoảng 88,500 đồng/kg.

Theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), nguyên nhân chính dẫn tới đợt tăng sốc này là do Mỹ áp thuế đối ứng 50% đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil, vốn là nguồn cung lớn nhất của thị trường Mỹ. Bên cạnh đó, giá cà phê thế giới cũng tăng mạnh sau phiên giao dịch cuối kỳ hạn tháng 9/2025.

Chuyên gia Nguyễn Quang Bình cho biết, giá cà phê quốc tế tăng diễn ra trong bối cảnh thị trường cà phê bước vào thời điểm khoá sổ vị thế kinh doanh, cận kề ngày thông báo giao hàng đầu tiên (FND) cho kỳ hạn tháng 9/2025. Tuy nhiên, nguồn hàng từ Brazil bị hạn chế do mức thuế 50% khiến xuất khẩu sang Mỹ gặp khó.

Với mức thuế cao như vậy, cà phê Brazil sẽ khó cạnh tranh tại thị trường Mỹ. Các nhà nhập khẩu buộc phải tìm kiếm nguồn hàng thay thế từ những quốc gia có mức thuế thấp hơn, và đây chính là cơ hội cho các nhà sản xuất khác.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa hôm qua ở mức 4627 USD/tấn, tăng 4,92% (217 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 3,21% (137 USD/tấn), đạt 4405 USD/tấn.

Còn tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,85% (6,60 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 362,80 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,02% (7,05 US cent/pound), đạt 356,10 US cent/pound.

Thị trường cà phê quốc tế đang ở giai đoạn sôi động khi giới đầu cơ tăng cường gom hàng, trong khi lượng tồn kho chứng nhận giảm mạnh. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Brazil cũng góp phần khiến nguồn cung trở nên thắt chặt hơn, đẩy giá cà phê lên cao.

Tồn kho trên sàn ICE ghi nhận mức thấp kỷ lục: arabica giảm xuống chỉ còn 726,661 bao, thấp nhất trong vòng hơn một năm – trước khi nhích nhẹ lên 733,105 bao. Với robusta, lượng tồn chỉ còn 6907 lô. Cùng lúc, Mỹ áp thuế nhập khẩu 50% đối với cà phê từ Brazil, buộc nhiều nhà rang xay phải chuyển sang tìm nguồn thay thế.

Các quỹ đầu cơ cũng mở rộng hoạt động mua ròng, làm gia tăng áp lực lên giá. Tốc độ xuất khẩu của Brazil chậm lại do thời tiết bất lợi, cộng thêm lo ngại sương giá có thể ảnh hưởng đến sản lượng vụ 2025 – 2026, càng khiến thị trường thêm căng thẳng.

Theo phân tích, giá cà phê tiếp tục tăng cao dữ dội trong ngắn hạn. Nếu Mỹ không miễn trừ thuế cho Brazil, xuất khẩu của quốc gia này sẽ giảm, mở cơ hội cho nguồn cung từ Việt Nam và Colombia.