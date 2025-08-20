Thị trường Giá cà phê hôm nay 20/8/2025: Tạm dừng đà tăng Giá cà phê hôm nay 20/8 nằm ở mức 117,100 - 117,800 đồng/kg, tạm dừng đà tăng so với hôm qua. Các quán cà phê ở New York cảnh báo giá cốc cà phê sẽ tăng cao

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 20/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên tạm dừng đà tăng, dao động trong khoảng 117,100 - 117,800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 117,800 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 117,600 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 117,500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 117,100 đồng/kg.

Thời tiết Tây Nguyên hiện nhiều mây, có mưa rào nhẹ nhưng vẫn thuận lợi cho cà phê sinh trưởng. Nhiều vườn đang ra nhân với một số quả bói sớm, song sản lượng còn thấp, chất lượng chưa đồng đều. Nông dân đang làm cỏ và chuẩn bị bón phân đợt cuối trước thu hoạch. Bệnh rệp, nấm xuất hiện nhẹ nhưng chưa ảnh hưởng lớn. Giá cà phê cao tiếp tục khuyến khích người trồng chăm sóc tốt hơn.

Trên thị trường, nguồn cung Arabica đang khá dồi dào khi tồn kho đã lên mức cao nhất trong 3,5 tháng, có thể làm giảm nhu cầu mua mới từ các nhà rang xay. Đồng thời, dự báo sản lượng Robusta Việt Nam niên vụ 2025 - 2026 có thể tăng 7,9% lên 28,8 triệu bao, góp phần ổn định nguồn cung trong trung hạn. Đây là yếu tố khiến giá cà phê khó tăng quá mạnh.

Giá cà phê ngắn hạn vẫn có xu hướng tăng nhẹ. Trong nước, giá dao động quanh 117,500 - 118,000 đồng/kg do nguồn cung hạn chế và tâm lý chờ giá của nông dân. Trên thế giới, giá Robusta và Arabica cũng được dự báo tăng nhờ lo ngại thiếu hụt tại Brazil và nhu cầu ổn định.

Tuy nhiên, đà tăng khó mạnh nếu tồn kho tiếp tục cao và nguồn cung Robusta từ Việt Nam tăng trong thời gian tới. Giá cà phê những ngày tới nhiều khả năng đi ngang hoặc tăng nhẹ với biên độ hẹp, trừ khi có biến động bất ngờ từ thị trường quốc tế.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa hôm qua ở mức 4329 USD/tấn, tăng 4,19% (174 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 4,43% (178 USD/tấn), đạt 4198 USD/tấn.

Còn tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,96% (6,75 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 350,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,02% (6,8 US cent/pound), đạt 342,85 US cent/pound.

Khi chính quyền Trump áp mức thuế nhập khẩu 50% đối với cà phê Brazil cùng nhiều mặt hàng nông sản, các quán cà phê tại New York lo ngại nguy cơ phải tăng giá. Những nước sản xuất lớn như Brazil, Việt Nam và Colombia cũng đứng trước biến động mạnh.

Antony Garrigues, giám đốc Stone Street Cafe ở Manhattan, cho biết chi phí đang vượt ngoài khả năng chịu đựng. Ông lo rằng nếu thuế kéo dài, nhiều quán nhỏ sẽ khó tồn tại trong bối cảnh chi phí vận hành tại New York vốn đã rất cao.

Theo dữ liệu chính phủ Mỹ, giá cà phê tiêu dùng đã tăng 14,5% tính đến tháng 7. Người dân New York bắt đầu thắt chặt thói quen uống cà phê, nhiều người chọn pha tại nhà hoặc chỉ ra quán vào cuối tuần. Một số quán như Ciao Gloria tại Brooklyn đã phải tăng 25 cent mỗi ly để bù chi phí, đồng thời cố gắng giữ giá trong mức khách hàng chấp nhận.

Các chủ quán nhỏ như Kos Kaffe hay Koré Coffee lo sợ không thể cầm cự lâu dài, trong khi doanh nghiệp lớn có nhiều cách xoay xở hơn. Nick Kim, quản lý Koré Coffee, chia sẻ sự bất lực: “Thật buồn khi thấy điều tồi tệ đang đến, nhưng chúng tôi chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi.”