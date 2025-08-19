Thị trường Giá cà phê hôm nay 19/8/2025: Tăng giá tích cực Giá cà phê hôm nay 19/8 nằm ở mức 117,100 - 117,800 đồng/kg. Tiếp tục tăng giá thêm 300 đồng/kg so với hôm qua, duy trì chuỗi tăng giá tích cực trong hơn 2 tuần.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 19/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng giá, dao động trong khoảng 117,100 - 117,800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 117,800 đồng/kg. Tăng nhẹ 300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 117,600 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 117,500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 300 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 117,100 đồng/kg.

Tuần qua, giá cà phê trong nước liên tục đi lên, trong khi sàn London cũng có đến 4/5 phiên giao dịch tăng giá. Diễn biến này khiến nhiều người lo ngại áp lực chốt lời có thể xuất hiện trong tuần này. Tuy nhiên, với bối cảnh hiện nay, việc giá cà phê tiếp tục tăng cũng không phải là điều bất ngờ.

Theo ông Nguyễn Hữu Long, Giám đốc Công ty CP Học viện café Việt Nam VCA (tỉnh Gia Lai), nguyên nhân chính của đợt tăng giá cà phê lần này bắt nguồn từ sự thiếu hụt nguồn cung. Ông Long nhấn mạnh rằng, nếu trên thị trường có thừa hàng thì khó có thể đẩy giá lên cao được.

Ngoài yếu tố cung cầu, ông Long cũng chỉ ra sự tham gia của các cá mập, góp phần tác động mạnh đến giá. Trong khi đó, lượng cà phê trong tay nông dân hiện không còn nhiều, tạo thêm lợi thế cho các ông lớn trong việc kiểm soát giá.

Ông Long dự đoán, khoảng 2 tháng nữa Việt Nam sẽ bắt đầu vào mùa thu hoạch, và sau 3 tháng nguồn cung sẽ trở nên dồi dào nhờ thời tiết năm nay khá thuận lợi. Khi đó, giá cà phê được dự báo dao động trong khoảng từ 70,000 đến 100,000 đồng/kg, trừ khi có biến động bất thường về thời tiết tại Brazil khiến nguồn cung toàn cầu bị ảnh hưởng.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa hôm qua ở mức 4.142 USD/tấn, giảm 1,4% (59 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 1,43% (58 USD/tấn), đạt 4.009 USD/tấn.

Còn tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 1,16% (3,95 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 337,7 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,24% (4,15 US cent/pound), đạt 330,05 US cent/pound.

Tuần trước, giá cà phê thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 tháng. Cho nên hôm nay giá cà phê giảm nhẹ đơn giản do các giao dịch chốt lời ngắn hạn. Sương giá tại Brazil và lượng hàng tồn kho đang thấp kỷ lục và tắc nghẽn logistics vì thuế quan trên toàn cầu vẫn đang là yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ sự đi lên của giá cà phê trong giai đoạn vừa qua.

Ông Richard Volpe, cựu chuyên gia kinh tế USDA, hiện là giáo sư tại Đại học Cal Poly (Mỹ) cho rằng giá cà phê thế giới vẫn đang duy trì ở mức cao nhất trong hai tháng gần đây. Theo ông, xu hướng tăng này nhiều khả năng còn kéo dài trong 3 đến 5 tháng tới bởi chi phí sản xuất và vận hành tiếp tục leo thang.

Ông Volpe cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) đang phản ánh mức tăng mạnh hơn ở giá cà phê bán buôn so với bán lẻ, dự báo những đợt tăng lớn hơn vẫn còn ở phía trước. Thêm vào đó, việc áp thuế quan đối với thép và nhôm có thể khiến chi phí bao bì, thiết bị chế biến và bảo quản cà phê tăng cao, làm chuỗi cung ứng chịu nhiều áp lực hơn.

Với cà phê Robusta, giá tăng mạnh do số liệu từ Cecafé cho thấy xuất khẩu của Brazil tiếp tục giảm, trong khi nguồn cung từ Việt Nam chưa dồi dào do mùa thu hoạch mới còn vài tháng nữa mới bắt đầu. Tại Indonesia, mưa lớn cũng làm gián đoạn quá trình thu hoạch. Các chuyên gia dự đoán nếu giá hợp đồng Robusta tháng 9 trên sàn London duy trì trên mức 4.300 USD/tấn thì tín hiệu tăng giá vẫn còn tiếp diễn.