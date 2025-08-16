Thị trường Giá cà phê hôm nay 16/8/2025: Tăng giá kỷ lục Giá cà phê hôm nay 16/8/2025 nằm ở mức 114,000 - 115,000 đồng/kg. Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng kỷ lục từ 3,000 đến 3,400 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê thế giới tiếp tục có phiên tăng kỷ lục, quay lại mốc 4.000 USD/tấn

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 16/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng kỷ lục chưa từng có, dao động trong khoảng 114,000 - 115,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 115,000 đồng/kg. Tiếp tục tăng kỷ lục 3400 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 114,800 đồng/kg, tăng 3300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 3400 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 114,600 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 3000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 114,000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tiếp tục leo lên mức kỷ lục mới do nguồn cung hạn chế, thời tiết bất lợi và nhu cầu toàn cầu tăng mạnh. Nhiều chuyên gia dự đoán xu hướng tăng này có thể kéo dài ít nhất đến quý 3/2025, phụ thuộc vào khả năng phục hồi sản lượng tại Việt Nam và Brazil.

Với mức giá hiện tại, một số đại lý mua vào lúc hơn 130,000 đồng/kg đang hy vọng lấy lại vốn, trong khi nông dân cho biết giá đang tương đương thời điểm mới thu hoạch.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), lượng tồn kho nội địa hiện ở mức rất thấp, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc gom hàng đúng theo các hợp đồng đã ký.

Trong bối cảnh xuất khẩu phải đối mặt với nhiều rào cản thương mại và thuế quan, ngành cà phê vừa chịu áp lực vừa có cơ hội. Doanh nghiệp cần chủ động, linh hoạt trong sản xuất – kinh doanh để tận dụng mọi thời điểm thuận lợi, đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/8 ở mức 4174 USD/tấn, tăng mạnh 2,2% (90 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 2,61% (103 USD/tấn), lên mức 4055 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng mạnh 2,77% (9,05 US cent/pound), lên mức 335,55 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,68% (9,1 US cent/pound), lên mức 327,8 US cent/pound.

Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong nhiều tháng qua và cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân không chỉ do yếu tố mùa vụ mà còn từ áp lực cung - cầu toàn cầu. Nguồn cung đang thiếu hụt nghiêm trọng khi tồn kho cà phê tại Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Thời tiết bất lợi là yếu tố chính đẩy giá cà phê tăng. Hạn hán, nắng nóng và sâu bệnh khiến sản lượng Robusta của Việt Nam dự kiến giảm 20%. Tại Brazil, mưa trái mùa và sương giá cũng ảnh hưởng đến vùng trồng Arabica. Những lo ngại này khiến nhà nhập khẩu đẩy mạnh mua hàng sớm để phòng rủi ro.

Chi phí vận chuyển tăng do căng thẳng ở Biển Đỏ, cùng quy định chống phá rừng (EUDR) của EU, làm giá thành sản xuất đắt đỏ hơn. Trong khi đó, nhu cầu từ EU, Mỹ và Nhật Bản vẫn cao, đặc biệt khi cà phê Việt có giá cạnh tranh. Tỷ giá và lạm phát toàn cầu cũng góp phần giữ giá ở mức cao.

Dự báo giá cà phê có thể tiếp tục tăng đến Quý 3/2025 do nguồn cung hạn chế và yếu tố đầu cơ. Tuy nhiên, nếu sản lượng Brazil và Việt Nam phục hồi mạnh cuối năm 2025, giá có thể giảm 20-30% so với hiện tại.