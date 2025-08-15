Thị trường Giá cà phê hôm nay 15/8: Tăng dữ dội chưa từng có Giá cà phê hôm nay 15/8/2025 nằm ở mức 111,000 - 111,600 đồng/kg. Giá cà phê trong nước tăng dữ dội chưa từng có từ 3,400 đến 3,700 đồng/kg so với hôm qua. Nhiều người kỳ vọng giá cà phê chạm đỉnh 135,000 đồng/kg như năm 2024

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 15/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng dữ dội chưa từng có, dao động trong khoảng 111,000 - 111,600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 111,600 đồng/kg. Tiếp tục tăng mạnh 3400 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 111,500 đồng/kg, tăng 3500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 3400 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 111,200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 3700 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 111,000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước và thế giới đang trải qua đợt tăng giá mạnh chưa từng thấy. Nguyên nhân chính là nguồn cung khan hiếm, tồn kho thấp, chi phí vận chuyển tăng cao cùng các yếu tố thương mại toàn cầu. Điều này đẩy giá cà phê lên mức kỷ lục, gây áp lực lớn cho doanh nghiệp rang xay và người tiêu dùng.

Nhiều người kỳ vọng giá cà phê có thể chạm mốc 135,000 đồng/kg như đỉnh năm 2024, bất chấp việc Việt Nam đang vào vụ thu hoạch. Giá tăng cao là tin tốt cho nông dân nhưng lại gây khó khăn cho các doanh nghiệp thương mại và sản xuất do áp lực vốn và hiệu quả kinh doanh giảm.

Công ty CP Cà phê Thắng Lợi (mã CFV) vừa công bố lợi nhuận quý II/2025 chỉ đạt 583 triệu đồng, giảm 97% so với cùng kỳ năm trước dù doanh thu tăng 93% lên 191,5 tỷ đồng. Nguyên nhân là giá cà phê trong nước tăng đột biến, việc thu mua khó khăn và giá vốn tăng 136%.

Một yếu tố khác là quý II/2024, công ty còn hàng tồn từ vụ trước với giá tốt nên lợi nhuận tăng cao bất thường. Điều này khiến kết quả kinh doanh năm nay trở nên kém hơn rõ rệt khi so sánh.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/8 ở mức 4040 USD/tấn, tăng mạnh 2.72% (107 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 3.11% (118 USD/tấn), lên mức 3917 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng mạnh 0,56% (1,8 US cent/pound), lên mức 321,4 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,66% (2,05 US cent/pound), lên mức 314,7 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch này do thông tin sương giá tại Brazil làm ảnh hưởng đến sản xuất, đặc biệt là vụ mùa sắp tới. Ngoài ra, mức thuế 50% áp lên cà phê Brazil khiến giá Robusta càng tăng cao.

Giữa tháng 8/2025, giá cà phê trong nước và quốc tế đồng loạt tăng giá. Cà phê Robusta giao tháng 9 đạt 3.933 USD/tấn, trong khi giá thu mua tại Tây Nguyên cũng ở mức cao do nguồn hàng khan hiếm. Các doanh nghiệp xuất khẩu đang gấp rút thu mua để hoàn thành hợp đồng.

Nguyên nhân chính của đợt tăng giá là nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt. Thời tiết bất lợi như hạn hán, nắng nóng và sâu bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng tại Brazil, Việt Nam và các nước sản xuất khác. Ở Tây Nguyên, rệp sáp hoành hành do nhiệt độ cao và độ ẩm thấp.

Biến đổi khí hậu, nhu cầu tăng, tồn kho thấp, chi phí vận chuyển cao và chính sách thương mại đã tạo ra cơn bão giá cà phê. Giới phân tích dự báo giá sẽ khó giảm trong ngắn hạn, thậm chí có thể lập đỉnh mới nếu nguồn cung không cải thiện.