Thị trường Giá cà phê hôm nay 12/8: Chững lại ở trên đỉnh Giá cà phê hôm nay 12/8/2025 trong nước chững lại ở trên đỉnh nằm ở mức 103,500 - 104,000 đồng/kg. Dự báo tuần này, giá cà phê có thể tăng nhẹ hoặc đi ngang

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 12/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên chững lại ở trên đỉnh, dao động trong khoảng 103,500 - 104,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 104,000 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 103,800 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 103,600 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 103,500 đồng/kg.

Giá cà phê hiện được giữ ở mức cao nhờ nguồn cung hạn chế, nhu cầu xuất khẩu ổn định và thời tiết bất thường tại các quốc gia sản xuất lớn. Khi vụ thu hoạch mới của Việt Nam đang đến gần, nhiều người đặt câu hỏi liệu giá có tiếp tục tăng hay không.

Trong nước, lượng tồn kho không nhiều do vụ mùa chính chưa bắt đầu, khiến nông dân chọn giữ hàng chờ giá tốt hơn. Nhu cầu thu mua từ các doanh nghiệp rang xay và xuất khẩu vẫn cao, giúp giá cà phê nội địa duy trì quanh vùng đỉnh.

Người trồng cà phê cho rằng mức giá sàn 100,000 đồng/kg là đủ để họ yên tâm đầu tư, chăm sóc vườn. Tuy nhiên, một số vẫn kỳ vọng giá trở lại thời hoàng kim 135,000 đồng/kg, nên chưa vội bán khi thị trường hiện chỉ hơn 100,000 đồng/kg.

Dù triển vọng tích cực, thị trường vẫn đối mặt nguy cơ điều chỉnh nếu nguồn cung tăng đột biến. Thời tiết thuận lợi tại Tây Nguyên (Việt Nam) hoặc Minas Gerais (Brazil) cùng nguồn cà phê giữa mùa từ Indonesia với giá cạnh tranh hơn có thể tạo áp lực giảm giá tại thị trường Việt Nam.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/8 ở mức 3687 USD/tấn, tăng mạnh 3,54% (126 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 3,45% (121 USD/tấn), đạt 3631 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng mạnh 4,38% (13,55 US cent/pound), lên mức 322,9 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 4,33% (13,1 US cent/pound), lên mức 315,55 US cent/pound.

Thị trường cà phê quốc tế đang tập trung vào căng thẳng thuế quan, khi mức thuế 50% mà Mỹ áp lên cà phê Brazil đã gần như làm tê liệt hoạt động thương mại song phương. Đây được xem là yếu tố chính hỗ trợ giá cà phê phục hồi sau thời gian suy giảm.

Việc giao thương giữa hai quốc gia gần như dừng lại hoàn toàn kể từ khi mức thuế trên có hiệu lực. Tại Brazil, hoạt động mua bán cà phê nội địa cũng chậm lại khi nông dân giữ hàng và chờ diễn biến mới. Theo khảo sát của Safras & Mercado, tính đến đầu tháng 7, nông dân nước này mới bán được khoảng 31% sản lượng vụ 2025–2026, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm qua vào cùng thời điểm.

Trước những tác động tiêu cực từ chính sách thuế mới, các hiệp hội ngành cà phê như Cecafé và Abics liên tục vận động phía Mỹ xem xét miễn thuế cho mặt hàng này. Đây được xem là giải pháp cần thiết để khôi phục lại hoạt động xuất khẩu và giảm bớt áp lực tài chính cho nông dân Brazil.

Dự báo trong tuần này, giá cà phê nội địa vẫn duy trì ở mức cao, có thể tăng nhẹ hoặc đi ngang, trong khi giá quốc tế tiếp tục được hỗ trợ bởi tồn kho thấp và thời tiết bất ổn tại nhiều quốc gia sản xuất. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư nên theo sát biến động từ sàn London, New York cùng thông tin về sản lượng, chất lượng vụ mới để có chiến lược phù hợp.

