Thị trường Giá cà phê thế giới bật tăng: Brazil “ôm hàng”, Mỹ dọa thuế, doanh nghiệp mua phòng xa đến năm 2027 Giá cà phê thế giới tăng mạnh sau khi Brazil giảm xuất khẩu và Mỹ cân nhắc áp thuế mới, khiến thị trường toàn cầu đứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Tóm tắt nhanh: Hợp đồng cà phê arabica giao dịch tại New York tăng đến 2%, xóa sạch mức giảm phiên trước. Brazil giảm 20% xuất khẩu cà phê xanh trong tháng 7, dù đã thu hoạch gần xong. Nhiều nhà rang xay đang mua hợp đồng tương lai đến tận tháng 3/2027 để phòng ngừa rủi ro thuế Mỹ. Dự trữ cà phê tại các kho giám sát sàn giao dịch giảm ngày thứ 9 liên tiếp, chạm đáy hơn 1 năm.

Thị trường cà phê vừa chứng kiến một đợt tăng mạnh sau chuỗi phiên trầm lắng, khi Brazil giảm xuất khẩu và Mỹ đe dọa áp thuế mới khiến các doanh nghiệp vội vàng "chốt giá cà phê tương lai".

Giá cà phê arabica tăng mạnh trở lại

Tại sàn New York, hợp đồng cà phê arabica giao dịch sôi động nhất đã tăng gần 2%, đảo chiều hoàn toàn mức giảm trước đó.

Tình hình thị trường đang bị ảnh hưởng bởi nguồn cung siết chặt từ Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, và tâm lý lo ngại về các mức thuế nhập khẩu mà Mỹ có thể áp dụng với cà phê Brazil.

Nông dân Brazil “găm hàng” chờ giá lên

Dù vụ thu hoạch đã gần như hoàn tất, nông dân Brazil vẫn chưa vội bán ra, hy vọng giá còn tăng cao hơn.

Theo số liệu từ Bộ Thương mại Brazil, lượng xuất khẩu cà phê xanh của nước này trong tháng 7 giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình trạng găm hàng từ phía nhà sản xuất, kết hợp với hành vi mua mạnh của các nhà rang xay, đang khiến thị trường cà phê giữ được mức giá cao, dù chưa tăng quá đột biến.

Doanh nghiệp “khóa giá” đến năm 2027 vì lo ngại thuế Mỹ

Theo Tomas Araujo, chuyên gia giao dịch cấp cao tại StoneX, nhiều nhà rang xay đã mua hợp đồng tương lai cà phê kéo dài đến tận tháng 3/2027.

Mục đích là để cố định mức giá trước, tránh nguy cơ giá tăng thêm nếu Mỹ chính thức áp thuế với cà phê Brazil.

“Giá hợp đồng tương lai không quan tâm đến nguồn gốc. Bạn có thể khóa giá trước, rồi sau này mới quyết định mua cà phê từ đâu. Dù Brazil sau này có bị cộng thêm 50 cent, thì ít ra bạn đã giữ được mức giá cơ bản,” Araujo phân tích.

Dự trữ cà phê thế giới đang cạn dần

Cùng lúc đó, lượng cà phê lưu trữ trong các kho được sàn giao dịch giám sát tiếp tục giảm. Tính đến thứ Tư, lượng tồn kho đã giảm ngày thứ 9 liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Sự sụt giảm nguồn dự trữ này càng củng cố thêm xu hướng thị trường: cung đang yếu dần, trong khi nhu cầu ổn định hoặc gia tăng từ các doanh nghiệp lo xa.

Giá cà phê sẽ tăng nóng hơn trong những tháng tới?

Nếu xu hướng giữ hàng từ Brazil còn tiếp diễn, và Mỹ thực sự triển khai thuế nhập khẩu mới, thị trường cà phê thế giới có thể sẽ bước vào giai đoạn biến động mạnh.

Việc các nhà nhập khẩu bắt đầu mua xa tận năm 2027 là dấu hiệu cho thấy nỗi lo về gián đoạn nguồn cung không còn là ngắn hạn.