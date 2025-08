Thị trường Giá cà phê hôm nay 7/8/2025: Tiếp tục tăng cao Giá cà phê hôm nay 7/8 trong nước nằm ở mức 100,700 - 101,200 đồng/kg, tiếp tục tăng cao so với hôm qua từ 1000 đồng/kg. Thị phần cà phê Việt tại EU, Mỹ, Nhật Bản đồng loạt giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 7/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng cao, dao động trong khoảng 100,700 - 101,200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 101,200 đồng/kg. Tiếp tục tăng cao 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 101,000 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 100,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 100,700 đồng/kg.

Mức thuế cao của Mỹ được dự báo sẽ khiến giá cà phê tăng trong ngắn hạn, khi các nhà giao dịch buộc phải điều chỉnh lại dòng chảy thương mại và tích trữ hàng hóa để tránh rủi ro.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp - Thương mại và Cục Xuất nhập khẩu, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang các thị trường lớn như EU, Mỹ và Nhật Bản vẫn đang tăng về lượng. Tuy nhiên, một điểm đáng lo ngại là thị phần của Việt Nam tại những thị trường này lại đang giảm dần.

Tại Liên minh châu Âu, trong 4 tháng đầu năm, thị phần cà phê của Việt Nam chỉ đạt 10,5%, thấp hơn so với mức 11,4% cùng kỳ năm ngoái. Còn tại Mỹ, trong 5 tháng đầu năm 2025, thị phần giảm từ 6,7% xuống còn 5,3%. Tại Nhật Bản, thị phần cũng giảm từ 27,5% xuống 24,6%.

Nguyên nhân chính khiến cà phê Việt Nam bị giảm thị phần là do giá xuất khẩu tăng cao hơn so với nhiều nguồn cung khác trên thị trường, khiến sức cạnh tranh bị suy giảm.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 6/8 ở mức 3.380 USD/tấn, giảm nhẹ 0,94% (33 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,19% (40 USD/tấn), đạt 3.319 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm nhẹ 2,14% (6,4 US cent/pound), xuống mức 292,3 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,91% (5,55 US cent/pound), xuống mức 285,35 US cent/pound.

Giá cà phê arabica tăng do căng thẳng giữa Mỹ và Brazil leo thang, trong bối cảnh Mỹ xem xét áp thuế 50% với hàng hóa từ Brazil từ ngày 6/8. Khả năng cà phê được miễn trừ khỏi mức thuế này ngày càng thấp.

Tình hình trở nên căng thẳng hơn sau khi Tòa án Tối cao Brazil ra lệnh quản thúc cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng gay gắt, gọi đây là “cuộc săn phù thủy” và cho rằng đó là lý do hợp lý để đánh thuế cao lên hàng hóa Brazil.

Phía Brazil tuyên bố họ có thể dễ dàng chuyển hướng xuất khẩu thịt bò và cà phê sang các thị trường khác nếu Mỹ áp thuế. Trung Quốc cũng vừa cấp phép cho thêm 183 doanh nghiệp Brazil được xuất khẩu cà phê vào nước này.

Tuy vậy, giới giao dịch lo ngại rằng thị trường Trung Quốc khó có thể bù đắp cho mức sụt giảm xuất khẩu cà phê của Brazil sang Mỹ – quốc gia đang tiêu thụ nhiều cà phê nhất thế giới, với khoảng 1/3 lượng nhập khẩu đến từ Brazil.