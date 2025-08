Thị trường Giá cà phê hôm nay 4/8/2025: Tuần qua tăng mạnh Giá cà phê hôm nay 4/8 trong nước nằm ở mức 99,200 - 99,500 đồng/kg, Giá cà phê trong nước tuần qua tăng mạnh từ 2800 đến 3200 đồng/kg. Brazil chuyển dịch xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 4/8 tại khu vực Tây Nguyên tuần qua tăng mạnh, dao động trong khoảng 99,200 - 99,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) đang thu mua cà phê ở mức 99,500 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 99,500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 99,400 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 99,200 đồng/kg.

Tổng kết tuần qua, giá cà phê trong nước tăng mạnh từ 2800 đến 3200 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê Đắk Nông tăng 2800 đồng/kg, cà phê Đắk Lắk tăng 3000 đồng/kg, cà phê Lâm Đồng tăng 3200 đồng/kg, cà phê Gia Lai tăng 3100 đồng/kg.

Quy đổi sang tiền Việt, giá cà phê thế giới hiện vào khoảng 86,600 đồng/kg. Mức này thấp hơn gần 13,000 đồng/kg so với giá cà phê thu mua trong nước.

Một trong những yếu tố đang ảnh hưởng đến giá cà phê là chính sách thuế đối ứng từ Mỹ. Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp vẫn đang chờ thêm thông tin chính thức trước khi có thể đánh giá rõ tác động cũng như đưa ra phương án ứng phó cụ thể.

Hiện nay, cà phê Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đang chịu mức thuế suất 20%, thấp hơn so với cà phê Arabica Brazil. Do Arabica có giá trị cao hơn nên mức thuế cũng khiến chi phí gia tăng đáng kể, làm cho cà phê Brazil kém cạnh tranh hơn về giá trị tuyệt đối.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch 3/8 ở mức 3330 USD/tấn, tăng 3,16% (102 USD/tấn) so với tuần trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,97% (63 USD/tấn), lên mức 3259 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, so với tuần trước, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 4,69% (13,35 US cent/pound), xuống mức 284,2 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 4,44% (12,9 US cent/pound), đạt 277,55 US cent/pound. Giá cà phê Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần.

Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu 50% đối với một số mặt hàng từ Brazil, trong đó có cà phê. Mức thuế mới sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 6/8. Quyết định này được dự báo sẽ làm xáo trộn đáng kể các tuyến thương mại cà phê từ Brazil, quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, việc Mỹ tăng thuế lại mở ra cơ hội cho Trung Quốc. Nhiều nhà giao dịch đang tìm cách đưa cà phê vào thị trường Trung Quốc. Nhu cầu tiêu thụ cà phê tại Trung Quốc đang tăng mạnh, nhất là trong giới trẻ. Nhiều người đang chuyển từ thói quen uống trà sang cà phê để có sự tỉnh táo cao hơn.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Brazil đã xuất khẩu 538,000 bao cà phê sang Trung Quốc, theo số liệu từ hiệp hội xuất khẩu Cecafe. Tiêu thụ cà phê tại Trung Quốc đã tăng trung bình 20% mỗi năm trong suốt một thập kỷ qua. Trong 5 năm gần đây, mức tiêu thụ bình quân đầu người đã tăng gấp đôi.

Ngoài Trung Quốc, châu Âu cũng có thể trở thành thị trường thay thế quan trọng đối với cà phê Brazil. Liên minh châu Âu hiện không áp thuế nhập khẩu với cà phê, tạo thuận lợi cho Brazil mở rộng thị phần tại khu vực này.