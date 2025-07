Thị trường Giá cà phê hôm nay 1/8/2025: Tăng sát mức 100.000 đồng Giá cà phê hôm nay 1/8 trong nước nằm ở mức 99.500 - 99.700 đồng/kg, Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng từ 1700 đến 2200 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê trong nước đã tăng 4 ngày liên tiếp lên sát mức 100.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 1/8 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng, dao động trong khoảng 99.500 - 99.700 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) đang thu mua cà phê ở mức 99.700 đồng/kg. Tăng mạnh 1700 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 99.700 đồng/kg, tăng 1700 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1700 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 99.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà, giá cà phê tăng 2200 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 99.500 đồng/kg.

Hôm nay, thời điểm thuế đối ứng của Mỹ có hiệu lực, thông tin thị trường càng trở nên xôn xao. Đáng chú ý là khả năng Mỹ loại trừ cà phê và một số mặt hàng không tự sản xuất để tránh ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và người tiêu dùng.

Từ ngày 1/7, các nhà xuất khẩu cà phê Việt Nam phải tạm nộp thêm 5% thuế GTGT thay vì được áp thuế 0% ngay. Họ sẽ được hoàn thuế sau, nhưng điều này gây khó khăn về dòng tiền, đặc biệt khi giá cà phê đang ở mức cao.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) đề xuất loại cà phê nhân khỏi danh mục chịu thuế GTGT 5% do thủ tục hoàn thuế phức tạp nhưng hiệu quả thấp, bởi 85% sản lượng cà phê Việt là dành cho xuất khẩu.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 1/8 ở mức 3.375 USD/tấn, giảm 1,06% (36 USD/tấn) so với phiên giao dịch hôm qua; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 1,23% (31 USD/tấn), lên mức 3.304 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, so với hôm qua, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,14% (3,35 US cent/pound), lên mức 296,75 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,08% (3,1 US cent/pound), đạt 289,95 US cent/pound.

Mỹ – thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới – có thể đối mặt với chi phí tăng nếu thuế nhập khẩu được áp dụng. Điều này dự báo sẽ làm giảm nhu cầu tiêu dùng, gây sức ép lên giá cà phê Arabica.

Tại Brazil, nơi sản xuất Arabica lớn nhất thế giới, thời tiết đang có dấu hiệu tích cực. Bang Minas Gerais ghi nhận lượng mưa cao hơn 200% so với trung bình, giảm bớt lo ngại về hạn hán và góp phần kéo giá xuống. Theo Citigroup, niên vụ 2025-2026 dự kiến thặng dư 6,1 triệu bao cà phê nhờ sản lượng tăng từ Brazil, Việt Nam và Indonesia. Điều này tiếp tục gây áp lực giảm giá trong dài hạn.

Tồn kho Robusta trên sàn ICE đạt 7.029 lô (cao nhất trong một năm), trong khi dự trữ Arabica giảm xuống 775.476 bao (mức thấp nhất trong 3,5 tháng). Sự chênh lệch này phản ánh xu hướng khác biệt giữa hai loại cà phê.