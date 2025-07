Thị trường Giá cà phê hôm nay 30/7/2025: Tiếp tục tăng, thị trường bùng nổ Giá cà phê hôm nay 30/7 trong nước nằm ở mức 96.800 - 97.500 đồng/kg, Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng từ 800 đến 900 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê Robusta và Arabica bùng nổ tạo niềm hứng khởi cho người trồng cà phê

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 30/7 tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh, dao động trong khoảng 96.800 - 97.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) đang thu mua cà phê ở mức 97.500 đồng/kg. Tăng nhẹ 800 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 97.300 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 900 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 97.200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà, giá cà phê tăng 800 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 96.8000 đồng/kg.

Cà phê đóng vai trò quan trọng trong nông nghiệp Việt Nam. Năm 2024, cả nước xuất khẩu hơn 1,34 triệu tấn cà phê, đạt kim ngạch gần 5,7 tỉ USD, khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 995.000 tấn cà phê, đạt kim ngạch gần 5,5 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2024, khối lượng tăng 5%, trong khi kim ngạch tăng mạnh 66,2%, cho thấy giá trị xuất khẩu được cải thiện đáng kể.

Cà phê chủ yếu được trồng tại Tây Nguyên và các tỉnh Tây Bắc như Sơn La, Điện Biên. Ngành cà phê hiện hỗ trợ hơn 650.000 hộ nông dân, chủ yếu là người dân tộc miền núi, cùng khoảng 2 triệu lao động tham gia sản xuất, chế biến và xuất khẩu.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 30/7 ở mức 3.313 USD/tấn, giảm 1,34% (45 USD/tấn) so với phiên giao dịch hôm qua; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 1,63% (54 USD/tấn), lên mức 3.254 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, so với hôm qua, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 2,92% (8,8 US cent/pound), lên mức 292,9 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 2,7% (7,95 US cent/pound), đạt 286,7 US cent/pound.

Mưa đá ngày 25/7 tại bang Minas Gerais, vùng trồng cà phê arabica lớn nhất Brazil, khiến cây rụng lá, quả và gãy cành. Thiệt hại nghiêm trọng có thể làm mất 1 triệu bao cà phê mỗi năm trong hai năm tới, ảnh hưởng đến năng suất vụ sau.

Thị trường lo ngại Mỹ có thể áp thuế 50% lên hàng hóa Brazil nếu không đạt thỏa thuận thương mại trước thứ Sáu. Điều này có thể làm gián đoạn nguồn cung từ Brazil, quốc gia sản xuất arabica lớn nhất thế giới, và đẩy giá cà phê tăng vọt.

Kim ngạch xuất khẩu cà phê Brazil giảm mạnh, chỉ đạt 2 triệu bao tính đến 29/7, so với hơn 3 triệu bao cùng kỳ năm ngoái. Tồn kho cà phê arabica toàn cầu ở mức thấp kỷ lục, làm tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong tương lai. Niên vụ 2025-2026 dự báo sản lượng arabica thấp hơn nhiều so với 40 triệu bao của USDA, gây áp lực lớn lên thị trường.