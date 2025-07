Thị trường Giá cà phê hôm nay 27/7/2025: Giảm mạnh ngày cuối tuần Giá cà phê hôm nay 27/7 trong nước nằm ở mức 95.000 - 95.600 đồng/kg, giá cà phê giảm mạnh ngày cuối tuần so với hôm qua. Giá cà phê robusta giảm xuống gần mức thấp nhất trong 16 tháng

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay tính đến 4h00 ngày 27/7 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh ngày cuối tuần, dao động trong khoảng 95.000 - 95.600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 95.600 đồng/kg. Giảm mạnh 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 95.500 đồng/kg, giảm 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 95.400 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà giá cà phê giảm 2000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 95.000 đồng/kg.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) vừa gửi văn bản kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng Bộ Tài chính, đề nghị đưa cà phê nhân sống xuất khẩu vào danh mục mặt hàng không chịu thuế GTGT.

Theo VICOFA, hơn 85% sản lượng cà phê nhân của Việt Nam mỗi năm được xuất khẩu, trong khi tiêu thụ nội địa chỉ chiếm chưa đến 15%. Điều này dẫn đến tình trạng hầu hết số thuế GTGT tạm nộp sau đó đều được hoàn lại, gây tốn kém nhân lực và thời gian cho cơ quan thuế.

Các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê đang đối mặt với áp lực tài chính do phải tạm ứng thuế GTGT trước khi được hoàn lại. Quy trình này không chỉ làm đọng vốn mà còn kéo theo nhiều thủ tục phức tạp, kéo dài. Trong bối cảnh giá cà phê đang ở mức cao, việc tạm nộp 5% thuế GTGT là khoản chi phí đáng kể, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/7 ở mức 3.228 USD/tấn, giảm 3,61% (121 USD/tấn) so với phiên trước đó. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 3,27% (108 USD/tấn), xuống 3.196 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 2,39% (7,3 US cent/pound), đạt 297,55 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 2,21% (6,55 US cent/pound), xuống mức 290,45 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 0,97% (3,55 US cent/pound), đạt 370,2 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,87% (6,75 US cent/pound), xuống mức 354,95 US cent/pound.

Theo Reuters, giá cà phê robusta tiếp tục giảm xuống gần mức thấp nhất trong 16 tháng do nguồn cung tăng từ vụ thu hoạch mới tại Brazil và Indonesia. Tại Việt Nam, một số nhà xuất khẩu tăng mua vào, giúp ổn định tâm lý thị trường và thúc đẩy giao dịch trong nước. Tuy nhiên, áp lực giảm giá vẫn tồn tại do nguồn cung dồi dào từ Brazil và Indonesia.

Theo BMI (thuộc Fitch Solutions), thời tiết thuận lợi tại Việt Nam có thể giúp sản lượng cà phê niên vụ 2025-2026 tăng 5,2% so với năm trước. Tuy nhiên, triển vọng thị trường toàn cầu vẫn ảm đạm do lo ngại về nhu cầu giảm.

Một yếu tố gây áp lực khác là việc Mỹ áp thuế nhập khẩu 50% đối với cà phê Brazil (nước sản xuất arabica lớn nhất) từ ngày 1/8. Điều này khiến BMI điều chỉnh giảm dự báo giá cà phê trung bình năm 2025 từ 3,4 USD/pound xuống còn 3,0 USD/pound.