Thị trường Giá cà phê hôm nay 24/7/2025: Tăng giá kỷ lục Giá cà phê hôm nay 24/7 trong nước nằm ở mức 95.300 - 95.700 đồng/kg, Giá cà phê tăng giá kỷ lục từ 3200 đến 3700 đồng/kg so với hôm qua. Nếu đánh thuế cà phê Brazil, giá có thể tăng vọt đè nặng lên người tiêu dùng

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 24/7 tại khu vực Tây Nguyên tăng giá kỷ lục, dao động trong khoảng 95.300 - 95.700 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 95.700 đồng/kg. Tăng mạnh kỷ lục 3400 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 95.500 đồng/kg, tăng 3200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 3300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 95.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà giá cà phê tăng 3700 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 95.300 đồng/kg.

Hôm qua, giá Robusta trên sàn giảm mạnh từ 3.800-4.200 đồng/kg, nhưng giá nội địa chỉ giảm 1.600 đồng/kg. Điều này cho thấy thị trường mua bán cà phê ngay trong nước vẫn ổn định hơn.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê Việt Nam sang Mỹ đạt 60.600 tấn, tăng 11% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian được hoãn thuế.

Dù tăng trưởng, thị phần cà phê Việt Nam tại Mỹ chỉ đạt 7%, thấp hơn mức 10% của năm 2024. Việt Nam vẫn là nguồn cung thứ 3 cho Mỹ, nhưng khoảng cách địa lý xa so với Brazil có thể khiến tốc độ xuất khẩu chậm hơn.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/7 ở mức 3.248 USD/tấn, giảm nhẹ 1,25% (41 USD/tấn) so với phiên trước đó. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 1,59% (52 USD/tấn), lên 3.210 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 0,4% (1,2 US cent/pound), đạt 297,55 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 0,48% (1,4 US cent/pound), lên mức 290,1 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 0,91% (3,3 US cent/pound), đạt 364,15 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,97% (3,4 US cent/pound), lên mức 353 US cent/pound.

Chính quyền Trump chuẩn bị áp thuế 50% lên cà phê nhập khẩu từ Brazil, nước cung cấp 30% lượng cà phê tiêu thụ tại Mỹ. Nếu thực thi, mức thuế này (cộng thêm 10% thuế hiện tại) sẽ khiến giá cà phê tăng mạnh, ảnh hưởng từ nhà rang xay đến người tiêu dùng.

Không chỉ Brazil, Mỹ còn công bố thuế mới với cà phê từ Việt Nam (chiếm 17% sản lượng toàn cầu), Colombia (8%), Ethiopia và Indonesia (6%). Điều này khiến nguồn cung thay thế trở nên khó khăn. Theo thống kê Mỹ, giá cà phê rang tăng 12,7% và cà phê hòa tan tăng 16,3% so với năm ngoái. Hiện mỗi pound (0,45kg) cà phê xay có giá 8,13 USD, tăng hơn 1 USD chỉ trong nửa năm.

Chuyên gia dự đoán giá sẽ tăng rõ rệt từ vài tuần đến vài tháng sau khi thuế có hiệu lực, tùy vào lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp. Dù các nhà rang xay có thể tìm nguồn thay thế, việc này khó khăn khi nhiều nước cũng bị áp thuế tương tự.