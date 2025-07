Thị trường Giá cà phê hôm nay 20/7/2025: Tăng mạnh trở lại Giá cà phê hôm nay 20/7 trong nước nằm ở mức 93.500 - 94.000 đồng/kg, Giá cà phê trong nước tăng từ 1700 đến 2000 đồng/kg so với hôm qua. Triển vọng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 6 tháng cuối năm vẫn được đánh giá tích cực

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 20/7 tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh, dao động trong khoảng 93.500 - 94.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 94.000 đồng/kg. Tăng mạnh 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 93.800 đồng/kg, tăng 1800 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1800 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 93.800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà giá cà phê tăng 1700 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 93.500 đồng/kg.

Ông Thái Như Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết, Brazil và Indonesia bắt đầu vào vụ thu hoạch cà phê từ tháng 5. Do sản lượng quá lớn, nguồn cung tăng mạnh khiến thị trường rơi vào tình trạng dư thừa, từ đó kéo giá cà phê giảm nhanh.

Trước đó, giá cà phê đã duy trì ở mức quá cao trong thời gian dài, nên khi thị trường điều chỉnh, mức giảm trở nên sâu hơn. Đồng thời, các nhà rang xay hiện đang hạn chế mua vào và chờ đợi giá giảm thêm để thiết lập mặt bằng giá mới.

Việc nguồn cung không còn khan hiếm đã khiến thị trường rơi vào trạng thái bất ổn. Các nhà đầu cơ trên sàn giao dịch đua nhau bán khống và xả hàng ồ ạt, đẩy giá cà phê rơi vào tình trạng lao dốc không kiểm soát.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 20/7 ở mức 3.348 USD/tấn, tăng 1,09% (34 USD/tấn) so với phiên giao dịch hôm qua; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,03% (36 USD/tấn), lên mức 3.322 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, so với hôm qua, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 1,17% (3,6 US cent/pound), lên mức 303,6 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,92% (2,75 US cent/pound), đạt 295,95 US cent/pound.

Dù thị trường đang đối mặt với nhiều biến động, triển vọng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 6 tháng cuối năm vẫn được đánh giá tích cực. Các thị trường trọng điểm như Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ tiếp tục là điểm sáng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia xuất khẩu khác gặp rào cản về thuế quan.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ công bố tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Brazil từ 10% lên 50%, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8. Một số quốc gia xuất khẩu cà phê lớn khác như Mexico cũng phải chịu mức thuế 30%, trong khi Canada là 35%. Trong bối cảnh đó, Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng thị phần và tăng kim ngạch xuất khẩu trong thời gian tới.