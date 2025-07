Thị trường Giá cà phê hôm nay 19/7/2025: Giá lại giảm nhẹ Giá cà phê hôm nay 19/7 trong nước nằm ở mức 91.800 - 92.000 đồng/kg, Giá cà phê trong nước lại giảm nhẹ từ 200 đến 500 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê trồi sụt những ngày qua được cho là do bàn tay của các ông lớn trên sàn tạo sóng.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 19/7 tại khu vực Tây Nguyên lại giảm nhẹ, dao động trong khoảng 91.800 - 92.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 92.000 đồng/kg. Giảm nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 92.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 92.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà giá cà phê giảm 200 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 91.800 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong những ngày qua liên tục trồi sụt thất thường. Nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu đến từ các “ông lớn” trên sàn giao dịch quốc tế đang tạo sóng, khiến giá cà phê biến động bất thường.

Trong khi đó, thị trường giao dịch cà phê thực tế lại khá trầm lắng do giá cà phê trong nước đang cao hơn so với giá cà phê thế giới.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 19/7 ở mức 3.314 USD/tấn, tăng 0,06% (2 USD/tấn) so với phiên giao dịch hôm qua; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 0,27% (9 USD/tấn), lên mức 3.297 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, so với hôm qua, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 1,29% (3,95 US cent/pound), lên mức 303,25 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,95% (2,85 US cent/pound), đạt 295,85 US cent/pound.

Thời gian qua, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm. Tuy nhiên, điều này lại dẫn đến tình trạng mất thị phần ở một số thị trường quốc tế, dù tổng giá trị xuất khẩu vẫn đạt mức kỷ lục.

Theo dữ liệu từ cơ quan hải quan Hàn Quốc, trong 5 tháng đầu năm 2025, nước này đã nhập khẩu tổng cộng 88.129 tấn cà phê, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Cà phê được nhập khẩu từ 48 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Brazil, Việt Nam, Colombia, Ethiopia và Mỹ là những nguồn cung chủ lực. Dù vậy, trong khi lượng cà phê từ Brazil tăng, thì lượng nhập khẩu từ Việt Nam lại giảm.

Cụ thể, Việt Nam là nhà cung cấp cà phê lớn thứ hai cho Hàn Quốc trong 5 tháng đầu năm nay, với 18.100 tấn cà phê, trị giá 86,4 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2024, lượng giảm 3,9% nhưng giá trị lại tăng đến 54,8%.

Dù vẫn giữ vị trí quan trọng, thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc đã giảm từ 22,25% trong 5 tháng đầu năm 2024 xuống còn 20,53% trong cùng kỳ năm 2025. Điều này phản ánh sức ép cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, nhất là khi giá cà phê Việt Nam tăng cao hơn các đối thủ.