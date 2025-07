Thị trường Giá cà phê hôm nay 17/7: Quay đầu giảm mạnh Giá cà phê hôm nay 17/7 trong nước nằm ở mức 91.200 - 91.700 đồng/kg, Giá cà phê trong nước quay đầu giảm mạnh từ 2.900 đến 3.000 đồng/kg so với hôm qua. Các nhà buôn 'chạy đua' đưa cà phê Brazil vào Mỹ trước khi mức thuế 50% có hiệu lực

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 17/7 tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm mạnh, dao động trong khoảng 91.200 - 91.700 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 91.700 đồng/kg. Giảm mạnh 3.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 91.600 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2.900 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 91.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà giá cà phê giảm 3.000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 91.200 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 17/7 ở mức 3.430 USD/tấn, tăng 0,65% (22 USD/tấn) so với phiên giao dịch hôm qua; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,04% (35 USD/tấn), lên mức 3.394 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, so với hôm qua, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 3,11% (9,25 US cent/pound), lên mức 306,6 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 3,12% (9,05 US cent/pound), đạt 299,3 US cent/pound.

Theo Reuters, các nhà giao dịch hàng hóa đang gấp rút đưa càng nhiều cà phê từ Brazil vào Mỹ càng sớm càng tốt trước thời điểm mức thuế 50% mà chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump áp dụng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8.

Giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 6 đã ghi nhận mức tăng, một phần do chi phí từ các loại thuế quan mới bắt đầu được chuyển sang người tiêu dùng. Trong đó, cà phê cũng không nằm ngoài xu hướng này.

Để tránh khoản thuế cao, một số doanh nghiệp đã thay đổi hành trình, bỏ qua các cảng trung chuyển ban đầu để đưa container cà phê cập cảng Mỹ sớm hơn. Một số khác chọn cách điều chuyển lô hàng cà phê Brazil đang lưu trữ tại các nước láng giềng như Canada hoặc Mexico sang thị trường Mỹ để tránh mức thuế sắp áp dụng.

Các nhà nhập khẩu tại Mỹ hiện đã bắt đầu công bố giá bán buôn mới, trong đó bao gồm cả phần phụ phí do thuế 50% đối với những lô hàng sẽ đến sau ngày 1/8.

Ông Jeff Bernstein, Giám đốc điều hành công ty RGC Coffee, cho biết đã điều chỉnh lịch trình một số lô hàng để cập cảng Mỹ sớm hơn, nhưng vẫn có những chuyến không thể tăng tốc do hạn chế về thời gian và điều kiện vận chuyển.

Với những lô hàng vẫn còn ở Brazil, hiện không có phương án nào khả thi để né thuế nếu không thể đến Mỹ trước thời hạn. Brazil hiện đang cung cấp khoảng 1/3 lượng cà phê tiêu thụ tại Mỹ, cả dưới dạng cà phê nguyên chất lẫn nguyên liệu nền dùng để pha trộn.

Trong khi đó, Mỹ chỉ tự sản xuất được khoảng 1% lượng cà phê mà họ sử dụng, khiến nước này phụ thuộc rất lớn vào nguồn nhập khẩu từ Brazil.