Thị trường Giá cà phê hôm nay 14/7: Giảm chạm đáy 16 tháng, thuế quan 50% của Mỹ gây sốc cho giá cà phê Brazil Giá cà phê hôm nay 14/7 trong nước nằm ở mức 89.500 - 90.300 đồng/kg, Giảm mạnh từ 6.000 đến 6.300 đồng/kg trong tuần qua và đang được giao dịch ở mức thấp nhất kể từ tháng 3/2024. Thuế quan 50% của Mỹ gây sốc cho giá cà phê xuất khẩu của Brazil

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 14/7 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi, dao động trong khoảng 89.500 - 90.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức 90.300 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 90.300 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 90.200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 89.500 đồng/kg.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại thị trường trong nước đạt mức thấp nhất trong 16 tháng kể từ tháng 3/2024 và giảm mạnh từ 6.000 đến 6.300 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Nông, giá cà phê giảm 6.100 đồng/kg trong tuần qua. Giá cà phê tại Đắk Lắk ghi nhận mức giảm 6.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có giá giảm mạnh nhất 6.300 đồng/kg.

Theo Reuters, giá cà phê tại Việt Nam tiếp tục giảm trong tuần này do thị trường giao dịch trầm lắng. Nguyên nhân chính là do vụ thu hoạch đã kết thúc, trong khi nguồn cung toàn cầu đang phục hồi nhờ cà phê vụ mới từ Indonesia và Brazil.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 14/7 ở mức 3.216 USD/tấn, giảm mạnh 12,5% (461 USD/tấn) so với phiên giao dịch đầu tuần trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 12,4% (447 USD/tấn), xuống còn 3.170 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, so với đầu tuần trước, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 1,1% (3,1 US cent/pound), xuống mức 286,5 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,3% (3,7 US cent/pound), đạt 280,45 US cent/pound.

Một thương nhân tại vùng trồng cà phê cho biết các nhà rang xay lớn hiện mua vào khá dè dặt vì lo ngại về các rủi ro thuế quan từ Mỹ. Trong khi đó, các nhà xuất khẩu Việt Nam bắt đầu tận dụng thời điểm này để chốt lời, đưa thêm hàng tồn kho ra thị trường, góp phần làm giá giảm thêm.

Việc cà phê từ Indonesia và Brazil bắt đầu đổ về thị trường cũng gây áp lực giảm giá, khiến thị trường càng trầm lắng. Một số thương nhân trong khu vực cho biết thời tiết gần đây thuận lợi với lượng mưa đủ, góp phần hỗ trợ nguồn cung cà phê cho vụ tới.

Trong tuần qua, thông tin đáng chú ý nhất là quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 50% đối với hàng hóa từ Brazil, áp dụng từ ngày 1/8. Diễn biến này có thể giúp giá cà phê arabica tăng nhẹ trong ngắn hạn, nhưng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường về lâu dài.

Các nhà xuất khẩu cà phê của Brazil hiện đang tìm kiếm hướng đi mới tại thị trường châu Á và châu Âu nếu Mỹ chính thức áp thuế. Brazil hiện là nhà sản xuất cà phê arabica lớn nhất thế giới, dòng cà phê thường được sử dụng trong các sản phẩm cao cấp.

Một thương nhân Brazil cho biết bức thư từ phía Mỹ đe dọa áp mức thuế 50% lên cà phê Brazil đã gây chấn động toàn ngành. Ông khẳng định Mỹ là thị trường tiêu thụ chính của Brazil nên động thái này chắc chắn ảnh hưởng mạnh đến tâm lý của toàn thị trường.

Chủ tịch Tập đoàn Lavazza của Ý, ông Giuseppe Lavazza, cảnh báo rằng nếu Mỹ tăng thuế đối với cà phê từ Brazil và Việt Nam, các công ty cà phê sẽ gặp khó khăn hơn trong hoạt động kinh doanh, đồng thời người tiêu dùng Mỹ sẽ phải chịu mức giá cao hơn.

Theo nhà phân tích Oran van Dort từ ngân hàng Rabobank, thị trường đang kỳ vọng chính quyền Tổng thống Trump sẽ xem xét miễn trừ thuế đối với các loại nông sản không thể trồng tại Mỹ như cà phê và ca cao.

Trong năm 2024, Brazil đã chiếm đến 34% lượng cà phê nhân nhập khẩu của Mỹ. Nếu thuế suất mới được áp dụng đầy đủ, giá cà phê tại Mỹ sẽ biến động mạnh. Bên cạnh Brazil, các nước sản xuất cà phê robusta như Việt Nam và Indonesia cũng nằm trong diện bị áp thuế từ tháng 8.

Thị trường hiện đang theo dõi sát sao các diễn biến liên quan đến khả năng Mỹ miễn thuế cho cà phê hoặc đạt được một thỏa thuận thương mại riêng biệt với các nước xuất khẩu lớn như Việt Nam.

Theo bốn nguồn tin của Reuters, các nhà rang xay cà phê Mỹ sẽ không thể gánh thêm 50% chi phí nhập khẩu, trong khi các nhà xuất khẩu Brazil cũng khó có khả năng giảm giá sâu. Điều này có thể khiến các công ty Mỹ phải tìm nguồn cung từ các quốc gia khác, đồng thời buộc Brazil phải chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường như châu Âu hoặc châu Á.

Một doanh nghiệp sản xuất cà phê tại Brazil cho biết công ty ông đã bắt đầu tìm khách hàng mới ở châu Âu. Tuy nhiên, nếu các nhà nhập khẩu Mỹ ngưng mua cà phê từ Brazil, họ sẽ khó tìm được nguồn thay thế có giá tốt và khối lượng lớn tương đương.

Chuyên gia môi giới Michael Nugent nhận định, Mỹ có thể chuyển sang mua cà phê từ Colombia, Honduras, Peru hay Việt Nam, nhưng sẽ khó đạt được mức giá thấp như khi nhập khẩu từ Brazil. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến cán cân thương mại và chi phí tiêu dùng tại Mỹ.