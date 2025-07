Thị trường Giá cà phê hôm nay 13/7: Giảm mạnh chạm đáy 14 tháng Giá cà phê hôm nay 13/7 trong nước nằm ở mức 89.500 - 90.300 đồng/kg, Giá cà phê trong nước không thay đổi so với hôm qua. Giá cà phê hôm nay giảm trên cả hai sàn giao dịch, trong đó robusta chạm đáy 14 tháng

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 13/7 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi, dao động trong khoảng 89.500 - 90.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức 90.300 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 90.300 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 90.200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 89.500 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 13/7 ở mức 3.216 USD/tấn, giảm mạnh 3,13% (104 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 3,18% (104 USD/tấn), xuống còn 3.170 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 0,45% (1,3 US cent/pound), xuống mức 286,5 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,58% (1,65 US cent/pound), đạt 280,45 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm trên cả hai sàn giao dịch quốc tế, trong đó robusta chạm đáy 14 tháng. Nguyên nhân chính đến từ tiến độ thu hoạch thuận lợi tại Brazil, nguồn cung toàn cầu tăng mạnh và động thái chốt lời của các quỹ đầu cơ.

Tại Brazil, tiến độ thu hoạch cà phê đang diễn ra nhanh hơn mọi năm. Tính đến ngày 9/7, gần 70% vụ mùa đã hoàn thành, vượt mức trung bình 5 năm. Cùng lúc, đồng real Brazil yếu đi trong khi USD mạnh lên, khiến nông dân Brazil đẩy mạnh bán hàng ra thị trường quốc tế.

Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2024 - 2025 dự báo đạt 174,4 triệu bao, trong khi nhu cầu chỉ khoảng 169,36 triệu bao, tạo ra mức dư thừa hơn 9 triệu bao, cao nhất trong vòng 5 năm.

Giá robusta vì thế tiếp tục chịu áp lực giảm sâu, đặc biệt khi Việt Nam cũng đang tăng mạnh lượng hàng ra thị trường.

Tại Việt Nam, giá cà phê giảm sâu khiến giao dịch chững lại. Nhiều hộ trồng cà phê tại Tây Nguyên không muốn bán ra ở vùng giá thấp, khiến thị trường nội địa gần như đóng băng từ cuối tháng 6. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, giá cà phê trong nước phụ thuộc mạnh vào thị trường thế giới, và nếu các quỹ đầu cơ tiếp tục xả hàng, giá sẽ khó có khả năng phục hồi trong ngắn hạn.

Trong khi đó, giá arabica có biến động ngắn hạn do lo ngại từ căng thẳng thương mại Mỹ - Brazil. Đầu phiên, giá tăng mạnh sau khi Brazil dọa sẽ trả đũa nếu Mỹ áp thuế 50% lên hàng nhập khẩu từ Brazil. Tuy nhiên, giá đã giảm vào cuối phiên.

Nếu mức thuế này được áp dụng từ ngày 1/8, xuất khẩu cà phê của Brazil sang Mỹ gần như sẽ đình trệ. Tình huống này có thể đẩy giá cà phê ICE tăng trong ngắn hạn do nhu cầu sử dụng hàng tồn kho tại Mỹ tăng cao.