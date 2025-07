Thị trường Giá cà phê hôm nay 15/7: Giảm giá ngày càng sâu Giá cà phê hôm nay 15/7 trong nước nằm ở mức 88.000 - 88.500 đồng/kg, Giá cà phê trong nước giảm mạnh từ 1.500 đến 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê Robusta đã giảm gần 40% giá trị kể từ đầu tháng 5 đến nay

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 15/7 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh, dao động trong khoảng 88.000 - 88.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 88.500 đồng/kg. Giảm mạnh 1.800 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 88.300 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.900 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 88.300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà giá cà phê giảm 1.500 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 88.000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 15/7 ở mức 3.448 USD/tấn, tăng mạnh 7,21% (232 USD/tấn) so với phiên giao dịch hôm qua; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 6,88% (218 USD/tấn), lên mức 3.388 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, so với hôm qua, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 4,4% (12,6 US cent/pound), lên mức 299,1 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 3,9% (10,95 US cent/pound), đạt 291,4 US cent/pound.

Sau khi đạt đỉnh vào tháng 3 năm nay, giá cà phê thế giới đã liên tục giảm và hiện đang ở mức thấp nhất trong hơn một năm qua. Nguyên nhân chính đến từ nguồn cung toàn cầu dồi dào, khi Brazil và Indonesia bước vào vụ thu hoạch mới, và xuất khẩu từ Việt Nam cũng tăng mạnh.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê Brazil trong niên vụ 2025-2026 sẽ đạt khoảng 65 triệu bao (loại 60kg), tăng nhẹ 0,5% so với vụ trước. Trong khi đó, sản lượng cà phê của Việt Nam được nâng dự báo lên gần 1,85 triệu tấn, tăng khoảng 7%, cao nhất trong vòng 4 năm.

Tại Brazil, Viện Địa lý và Thống kê Quốc gia (IBGE) mới đây cũng điều chỉnh tăng dự báo sản lượng cà phê năm nay lên 57,5 triệu bao, cao hơn 4% so với tháng trước và tăng 0,8% so với năm ngoái. Đây là sự thay đổi lớn trong quan điểm của IBGE, vốn trước đó thường đưa ra các dự báo khá thận trọng.

Theo báo cáo, sản lượng arabica năm nay được ước tính đạt 37,5 triệu bao, tăng nhẹ 0,8% so với tháng trước nhưng vẫn thấp hơn 6,2% so với vụ 2024-2025. Nguyên nhân là do chu kỳ hai năm một lần của cây cà phê arabica, năm nay là năm giảm sản lượng.

Ngược lại, robusta lại được điều chỉnh tăng mạnh tới 10,8% so với dự báo tháng trước, lên mức 20 triệu bao, tăng 17,3% so với vụ trước. Thành quả này đến từ điều kiện thời tiết thuận lợi và đầu tư lớn vào phân bón, kỹ thuật canh tác nhờ giá cao trong năm ngoái.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tình trạng giá cà phê giảm còn bị tác động bởi lực bán mạnh từ các nhà đầu cơ trên sàn giao dịch, trong bối cảnh Mỹ liên tục đưa ra chính sách thuế mới đối với nhiều quốc gia. Đồng USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác cũng gây thêm áp lực khiến giá cà phê sụt giảm.