Thị trường Giá cà phê hôm nay 16/7: Tăng sốc bất ngờ Giá cà phê hôm nay 16/7 trong nước nằm ở mức 94.200 - 94.700 đồng/kg, Giá cà phê trong nước tăng sốc bất ngờ từ 6.100 đến 6.300 đồng/kg so với hôm qua. Thị trường dậy sóng, giá cà phê robusta tăng sốc hơn 300 USD/tấn

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 16/7 tại khu vực Tây Nguyên tăng sốc bất ngờ, dao động trong khoảng 94.200 - 94.700 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 94.700 đồng/kg. Tăng sốc 6.200 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 94.600 đồng/kg, tăng 6.300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 6.100 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 94.400 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà giá cà phê tăng 6.200 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 94.200 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 16/7 ở mức 3.442 USD/tấn, giảm 2,19% (77 USD/tấn) so với phiên giao dịch hôm qua; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 2,28% (79 USD/tấn), lên mức 3.386 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, so với hôm qua, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 1,37% (4,15 US cent/pound), xuống mức 297,7 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,36% (4 US cent/pound), đạt 290,85 US cent/pound.

Theo Reuters, việc Mỹ dọa áp thuế 50% lên hầu hết hàng nhập khẩu từ Brazil đã khiến giá cà phê bật tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Các nhà rang xay tại Mỹ tranh thủ mua vào với số lượng lớn trước thời điểm thuế mới dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/8.

Tổng thống Brazil, ông Luiz Inacio Lula da Silva, cho biết ông mong muốn tìm một giải pháp ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng, nhưng cũng tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ thực sự triển khai thuế suất mới.

Hiện Mỹ là nước tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới, trong đó khoảng 33% lượng cà phê sử dụng có nguồn gốc từ Brazil. Một thương nhân cà phê Mỹ nhận định rằng nếu mức thuế 50% được áp dụng, các nhà rang xay sẽ đẩy mạnh việc mua toàn bộ lượng cà phê từ Brazil đã cập cảng với thuế suất cũ 10%, và có thể xảy ra tình trạng hủy bỏ một số hợp đồng cũ để né thuế cao.

Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng nếu thuế mới được thực thi, gần như toàn bộ hoạt động xuất khẩu cà phê của Brazil sang Mỹ sẽ bị đình trệ. Đồng thời, Mỹ sẽ gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung thay thế có giá cả và sản lượng tương đương.

Việc tăng thuế không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng mà còn có thể khiến giá cà phê tại Mỹ vốn đã cao tiếp tục leo thang, làm giảm nhu cầu tiêu dùng nội địa. Trong dài hạn, khi nguồn cung dồi dào từ Brazil được chuyển hướng sang các thị trường khác, giá cà phê toàn cầu cũng có nguy cơ chịu áp lực.