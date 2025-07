Thị trường Giá cà phê hôm nay 18/7: Tăng nhẹ trở lại Giá cà phê hôm nay 18/7 trong nước nằm ở mức 92.000 - 92.500 đồng/kg, Giá cà phê trong nước tăng nhẹ trở lại từ 800 đến 900 đồng/kg so với hôm qua. Thời tiết đang dần khô hạn tại Brazil cũng là yếu tố đẩy giá cà phê tăng trở lại.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 18/7 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ trở lại, dao động trong khoảng 92.000 - 92.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 92.500 đồng/kg. Tăng nhẹ 800 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 92.500 đồng/kg, tăng 900 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 800 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 92.300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà giá cà phê tăng 800 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 92.000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 18/7 ở mức 3.300 USD/tấn, giảm 3,71% (127 USD/tấn) so với phiên giao dịch hôm qua; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 3,77% (128 USD/tấn), lên mức 3.268 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, so với hôm qua, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 1,2% (3,7 US cent/pound), lên mức 304,75 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,28% (3,85 US cent/pound), đạt 297,05 US cent/pound.

Giá cà phê arabica đã tăng mạnh trở lại sau nhiều ngày giảm, chủ yếu do các nhà kinh doanh đang đẩy mạnh vận chuyển cà phê từ Brazil sang Mỹ trước thời điểm áp thuế 50% dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/8.

Nếu mức thuế mới được áp dụng, dòng chảy cà phê từ Brazil vào Mỹ có thể bị gián đoạn nghiêm trọng. Điều này không chỉ khiến giá cà phê tại Mỹ vốn đã cao tiếp tục tăng, mà còn ảnh hưởng tới thị trường toàn cầu khi nguồn cung được điều hướng sang các thị trường khác.

Mỹ là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới và hiện có đến 33% lượng tiêu thụ đến từ Brazil.

Chuyên gia Nguyễn Quang Bình cho rằng, ngoài yếu tố thuế, thời tiết khô hạn tại Brazil cũng đang góp phần đẩy giá cà phê tăng trở lại.

Theo báo cáo từ Cecafe, trong tháng 6, Brazil đã xuất khẩu khoảng 2,3 triệu bao cà phê nhân, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng cà phê arabica xuất khẩu đạt 1,82 triệu bao, giảm gần 27%, còn cà phê robusta giảm mạnh hơn, khoảng 42%, chỉ còn gần 476.000 bao.

Tính chung niên vụ cà phê 2024-2025 (từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2025), Brazil đã xuất khẩu hơn 41 triệu bao cà phê nhân, giảm 5,4% so với niên vụ trước. Dù vậy, tổng doanh thu từ xuất khẩu cà phê, bao gồm cả cà phê chế biến, vẫn đạt mức kỷ lục 14,7 tỷ USD.

Trong khi arabica tăng mạnh, giá cà phê robusta chỉ nhích nhẹ sau thông tin Mỹ đạt thỏa thuận thương mại với Indonesia, áp dụng mức thuế 19% thay vì 32% như dự kiến ban đầu. Đây được xem là bước đi giúp Indonesia duy trì khả năng cạnh tranh.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Indonesia đã xuất khẩu khoảng 726.000 bao cà phê thô sang Mỹ trong giai đoạn từ tháng 3/2024 đến tháng 2/2025, trở thành nguồn cung quan trọng.

Trong khi đó, Mỹ tiêu thụ hơn 25 triệu bao cà phê thô mỗi năm và gần như phải nhập khẩu toàn bộ lượng tiêu dùng. Điều này khiến bất kỳ thay đổi nào về chính sách thương mại cũng có thể tác động lớn đến thị trường cà phê toàn cầu.