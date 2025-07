Thị trường Giá cà phê hôm nay 23/7/2025: Giảm mạnh hàng loạt Giá cà phê hôm nay 23/7 trong nước nằm ở mức 91.600 - 92.300 đồng/kg, Giá cà phê giảm mạnh hàng loạt từ 1500 đến 1900 đồng/kg so với hôm qua. Thị phần cà phê Việt Nam tại thị trường châu Âu đã giảm đáng kể

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 23/7 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh hàng loạt, dao động trong khoảng 91.600 - 92.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 92.300 đồng/kg. Giảm mạnh 1700 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 92.300 đồng/kg, giảm 1500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1600 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 92.200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà giá cà phê giảm 1900 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 91.600 đồng/kg.

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn cuối của vụ thu hoạch cà phê. Lượng hàng tồn kho trong dân không còn nhiều, trong khi các hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết từ trước buộc doanh nghiệp phải tích cực mua vào. Chính điều này khiến giá cà phê nội địa vẫn ở mức cao, dù giá thế giới có dấu hiệu giảm nhẹ.

Ngược lại, giá cà phê quốc tế đang dõi theo những thay đổi từ các chính sách thương mại toàn cầu, đặc biệt là từ Brazil. Bất kỳ biến động nào về thời tiết, thuế quan hay nguồn cung từ Brazil đều có thể tạo ra những cú sốc lớn cho thị trường cà phê toàn cầu, kéo theo sự biến động của giá cà phê trong nước.

Trong ngắn hạn, giá cà phê tại thị trường Việt Nam được dự báo sẽ đi ngang hoặc có thể điều chỉnh nhẹ trong một biên độ hẹp. Tuy nhiên, nếu xuất hiện thêm lực mua từ các nhà rang xay quốc tế hoặc có dấu hiệu thắt chặt nguồn cung từ các nước sản xuất lớn, giá cà phê hoàn toàn có thể bật tăng trở lại trong thời gian tới.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/7 ở mức 3.290 USD/tấn, tăng mạnh 3,23% (103 USD/tấn) so với phiên trước đó. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 2,97% (94 USD/tấn), lên 3.258 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,3% (3,8 US cent/pound), đạt 295,75 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,14% (3,25 US cent/pound), lên mức 288,15 US cent/pound.

Liên đoàn Cà phê châu Âu (ECF) vừa công bố báo cáo cho thấy thị phần cà phê của Việt Nam tại thị trường châu Âu đã giảm đáng kể trong năm 2024. Cụ thể, tỷ lệ này chỉ còn 18,6%, thấp hơn nhiều so với mức 23,9% của năm 2023.

Về sản lượng, Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu khoảng 539.000 tấn cà phê trong năm 2024, giảm so với mức 633.400 tấn của năm trước. Trong khi đó, tổng lượng cà phê nhập khẩu của châu Âu lại tăng từ 2,65 triệu tấn năm 2023 lên 2,9 triệu tấn trong năm 2024.

Một điểm đáng chú ý khác là lượng tồn kho cà phê nhân xanh tại các cảng lớn của châu Âu đã giảm mạnh trong những tháng đầu năm 2025. Tính đến cuối tháng 4, tồn kho chỉ còn khoảng 424.403 tấn, bằng một nửa so với cuối năm 2022. Cho thấy trong thời gian tới, các nhà nhập khẩu châu Âu có thể sẽ phải đẩy mạnh thu mua để bù đắp lượng hàng đã tiêu thụ, mở ra cơ hội phục hồi cho xuất khẩu cà phê của Việt Nam.