Thị trường Giá cà phê hôm nay 22/7/2025: Chờ thời tăng giá Giá cà phê hôm nay 22/7 trong nước nằm ở mức 93.500 - 94.000 đồng/kg, Giá cà phê không thay đổi so với hôm qua. Các chính sách về thuế đối ứng của Mỹ tạo ra cơ hội cho các cá mập trên sàn làm giá

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 22/7 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi, dao động trong khoảng 93.500 - 94.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 94.000 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 93.800 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 93.800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 93.500 đồng/kg.

Về hoạt động xuất khẩu, trong nửa đầu tháng 7/2025, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 42.400 tấn cà phê nhân, đạt giá trị 208 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân của cà phê Robusta trong giai đoạn này là 4.813 USD/tấn, còn Arabica là 6.473 USD/tấn.

Những con số trên cho thấy xuất khẩu cà phê đang bước vào giai đoạn cuối vụ, với sản lượng và giá trị giảm rõ rệt so với các tháng trước đó. Điều này càng làm tăng mức độ khó đoán cho thị trường cà phê trong thời gian tới.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến thị trường là việc Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật thiết lập khung pháp lý cho tiền điện tử gắn với USD (stablecoin). Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, điều này có thể hút vốn về thị trường tiền ảo, khiến các sàn giao dịch hàng hóa hoạt động chậm lại.

Dự báo cho tuần này, ông Bình cho rằng giá có thể tăng nhẹ vào đầu tuần nhờ hiệu ứng vận chuyển hàng từ Brazil sang Mỹ. Tuy nhiên, càng về cuối tuần, giá có thể suy yếu do ảnh hưởng từ đồng USD mạnh và áp lực tồn kho trên thị trường.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/7 ở mức 3.221 USD/tấn, giảm mạnh 3,79% (127 USD/tấn) so với phiên trước đó. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 3,58% (119 USD/tấn), xuống 3.203 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm tới 3,41% (10,35 US cent/pound), đạt 293,25 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 3,36% (9,95 US cent/pound), xuống mức 286 US cent/pound.

So với đầu tuần trước, giá cà phê trong tuần này đã tăng mạnh với mức tăng lên đến ba chữ số. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, xu hướng tăng này có tiếp tục được hay không vẫn là điều rất khó dự đoán, bởi thị trường đang biến động khá phức tạp.

Chuyên gia Nguyễn Quang Bình cho rằng các chính sách thuế đối ứng của Mỹ đang gây ra nhiều bất ổn trên thị trường cà phê. Đây là môi trường thuận lợi để các cá mập trên sàn lợi dụng cơ hội thao túng giá, khiến thị trường trồi sụt khó lường.

Dù Mỹ đã ấn định ngày 1/8 là thời điểm chính thức áp dụng thuế đối ứng, nhưng khả năng trì hoãn vẫn còn. Bên cạnh đó, một số quốc gia có thể đưa ra biện pháp đáp trả, khiến dòng chảy thương mại cà phê toàn cầu trở nên khó đoán.