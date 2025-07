Thị trường Giá cà phê hôm nay 21/7/2025: Tuần qua tăng mạnh Giá cà phê hôm nay 21/7 trong nước nằm ở mức 93.500 - 94.000 đồng/kg, Kết thúc tuần từ 13/7 đến 20/7 tăng mạnh, giá chạm mốc 94.000 đồng/kg. Giá cà phê nội địa hiện cũng đang ở mức cao hơn tới 7.000 đồng/kg so với giá cà phê thế giới

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 21/7 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi, dao động trong khoảng 93.500 - 94.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 94.000 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 93.800 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 93.800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 93.500 đồng/kg.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh từ 3.400 đến 3.700 đồng/kg so với tuần trước. Cụ thể, giá cà phê tại Lâm Đồng mới (Đắk Nông) hiện tăng 3.700 đồng/kg trong tuần qua.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê tăng lần lượt 3.500 đồng/kg và 3.600 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có giá tăng mạnh nhất 4.000 đồng/kg.

Tại thị trường Việt Nam, giá cà phê nội địa hiện cũng đang ở mức cao hơn tới 7.000 đồng/kg so với giá cà phê thế giới kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn London. Mức chênh này cho thấy nhu cầu thu mua trong nước đang tăng cao, đặc biệt từ các doanh nghiệp cần gấp hàng để giao theo hợp đồng.

Một lượng lớn cà phê khoảng 200.000 tấn đang được nắm giữ bởi các công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Những doanh nghiệp này có tiềm lực tài chính mạnh và có thể găm hàng chờ giá cao, khiến nguồn cung trên thị trường bị hạn chế.

Điều này đặt ra một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước: nếu không còn đủ cà phê để giao, họ có thể buộc phải mua lại từ các công ty FDI với giá cao hơn. Điều này sẽ làm giảm biên lợi nhuận và ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 3.348 USD/tấn, tăng mạnh 4,1% (132 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 4,7% (150 USD/tấn), lên 3.322 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng tới 6% (17,1 US cent/pound) trong tuần qua, đạt 303,6 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 5,5% (15,5 US cent/pound), lên mức 295,95 US cent/pound.

Theo hãng tin Reuters, giá cà phê đã tăng mạnh trong tuần qua sau khi xuất hiện thông tin Mỹ có kế hoạch áp mức thuế 50% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Brazil, bắt đầu từ ngày 1/8. Đây là một động thái gây chấn động thị trường, bởi Brazil là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, và khoảng một phần ba lượng cà phê tiêu thụ tại Mỹ có nguồn gốc từ quốc gia này.

Nếu mức thuế nêu trên chính thức được áp dụng, dòng chảy cà phê từ Brazil sang Mỹ gần như sẽ bị gián đoạn. Nhà môi giới Thiago Cazarini tại Brazil nhận định rằng trong tình hình hiện tại, việc tiếp tục mua cà phê để xuất sang Mỹ gần như là bất khả thi do rủi ro quá cao, đặc biệt khi chưa có các hướng dẫn cụ thể từ chính phủ hay cơ quan quản lý.