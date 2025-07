Thị trường Giá cà phê hôm nay 25/7/2025: Tiếp tục tăng nhẹ Giá cà phê hôm nay 25/7 trong nước nằm ở mức 95.700 - 96.200 đồng/kg, giá cà phê tiếp tục tăng nhẹ từ 400 đến 500 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê trong nước và thế giới đã tăng liên tiếp 6 tuần.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 25/7 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng nhẹ, dao động trong khoảng 95.700 - 96.200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 96.200 đồng/kg. Tăng nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 96.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 96.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà giá cà phê tăng 400 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 95.700 đồng/kg.

Ảnh minh họa

Hiện tại, thị trường cà phê đang vào cuối vụ nên nguồn hàng khan hiếm. Người mua buộc phải đẩy giá cao hơn giá sàn để thu mua đủ lượng cần thiết. Tuy nhiên, với những người giữ cà phê từ đầu vụ (giá 110.000 đồng/kg) mà bỏ lỡ thời điểm giá đỉnh (135.000 đồng/kg), mức giá hiện tại vẫn được cho là quá thấp.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), tiêu thụ cà phê toàn cầu đã tăng đều 2,2%/năm trong thập kỷ qua, đạt khoảng 177 triệu bao (10,62 triệu tấn) vào năm 2024. Nguyên nhân là do nhu cầu ổn định ở châu Âu, Bắc Mỹ và sự gia tăng tiêu thụ tại các thị trường mới nổi như châu Á, châu Phi.

Trước quy định chống phá rừng của EU, việc mở rộng diện tích trồng cà phê bằng cách phá rừng không còn khả thi. Điều này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung trong tương lai.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/7 ở mức 3.361 USD/tấn, tăng nhẹ 1,85% (61 USD/tấn) so với phiên trước đó. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,63% (53 USD/tấn), lên 3.312 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,31% (3,95 US cent/pound), đạt 305,3 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,21% (3,55 US cent/pound), lên mức 297,35 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 2,39% (8,5 US cent/pound), đạt 364,7 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,86% (6,5 US cent/pound), lên mức 355,8 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước và thế giới đã tăng liên tiếp 6 tuần, đạt nhiều mức cao kỷ lục. Nguyên nhân do nguồn cung khan hiếm, thời tiết cực đoan tại các vùng trồng trọng chính, chi phí sản xuất tăng và chính sách thương mại thay đổi từ các nước nhập khẩu lớn.

Là nước xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới, Việt Nam đang kết thúc vụ thu hoạch với nguồn dự trữ ít. Dù 6 tháng đầu năm xuất khẩu đạt 4,78 tỷ USD, doanh nghiệp đã bán trước nhiều nên lượng cà phê lưu thông còn rất hạn chế. Các đơn vị buộc phải tranh mua, đẩy giá trong nước lên cao.

Sản lượng cà phê Robusta và Arabica của Brazil sụt giảm vì hạn hán và nắng nóng kéo dài. Theo các chuyên gia, nhiệt độ bất thường tháng 6-7 đã làm giảm năng suất, ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu. Các nhà đầu cơ gom hàng trên sàn phái sinh cùng tin đồn thiếu hụt nguồn cung cuối năm 2025 khiến giá tăng mạnh. Nhiều doanh nghiệp buộc phải mua giá cao để đảm bảo hợp đồng trong bối cảnh khan hàng và biến động giá./.