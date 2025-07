Thị trường Giá cà phê hôm nay 26/7/2025: Tăng tiếp trước bão thuế Giá cà phê hôm nay 26/7 trong nước nằm ở mức 97.000 - 97.600 đồng/kg, giá cà phê tiếp tục tăng từ 1300 đến 1500 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục ở mức cao trong năm 2025 do nguồn cung khan hiếm

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay tính đến 4h00 ngày 26/7 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, dao động trong khoảng 97.000 - 97.600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 97.600 đồng/kg. Tăng mạnh 1400 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 97.500 đồng/kg, tăng 1500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1400 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 97.400 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà giá cà phê tăng 1300 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 97.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước và thế giới tiếp tục tăng cao, không còn là biến động ngắn hạn mà do nhiều nguyên nhân sâu xa như thời tiết bất lợi, chi phí sản xuất tăng, cùng những thay đổi trong chính sách thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Reuters, nông dân Việt Nam đang hạn chế bán do giá giảm gần đây. Một thương nhân ở Đắk Lắk cho biết: "Nông dân không muốn bán khi giá chưa vượt 100.000 đồng/kg".

Trước ngày 1/8, khi thuế đối ứng của Mỹ có hiệu lực, nhiều nhà rang xay đang đẩy mạnh dự trữ để tận dụng mức thuế nhập khẩu 10% hiện tại. Theo công bố, Brazil (nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới) sẽ chịu thuế 50%, còn Indonesia (đứng thứ 4) là 19%.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/7 ở mức 3.252 USD/tấn, giảm 2,9% (97 USD/tấn) so với phiên trước đó. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 2,51% (83 USD/tấn), xuống 3.221 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 2% (6,1 US cent/pound), đạt 298,75 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,84% (5,45 US cent/pound), xuống mức 291,55 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 0,67% (2,5 US cent/pound), đạt 370,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,33% (1,2 US cent/pound), xuống mức 360,5 US cent/pound.

Theo dự báo của FAO, giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục ở mức cao trong năm 2025 do nguồn cung khan hiếm. Các nguyên nhân bao gồm thời tiết cực đoan, chi phí sản xuất tăng, thiếu lao động và rủi ro logistics chưa được cải thiện. Ngoài ra, căng thẳng thương mại và chính sách mới từ các thị trường lớn như Mỹ, EU cũng góp phần đẩy giá lên.

FAO nhận định sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2024-2025 có thể giảm nhẹ do hạn hán kéo dài ở Brazil và năng suất thấp tại Việt Nam. Trong khi đó, nhu cầu toàn cầu vẫn tăng, đặc biệt ở các thị trường đang phát triển, khiến cung không đủ cầu và giá duy trì ở mức cao.

Hiện giá cà phê Arabica đã tăng gấp đôi Robusta, trong khi năm ngoái Robusta từng có giá cao hơn. Nguyên nhân là do Robusta dễ trồng và ít chịu ảnh hưởng của thời tiết hơn Arabica, giúp nguồn cung phục hồi nhanh hơn. Khoảng cách giá hình thành khi Arabica tăng mạnh nhưng giảm chậm hơn so với Robusta.