Thị trường Giá cà phê hôm nay 28/7/2025: Tăng 2 tuần liên tiếp Giá cà phê hôm nay 28/7 trong nước nằm ở mức 95.000 - 95.600 đồng/kg, giá cà phê tăng 2 tuần liên tiếp ngược chiều với giá cà phê thế giới. Giá cà phê thế giới tiếp tục giảm trong tuần này, chịu ảnh hưởng từ nguồn cung dồi dào từ Brazil

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay tính đến 4h00 ngày 28/7 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi, dao động trong khoảng 95.000 - 95.600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 95.600 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 95.500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 95.400 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 95.000 đồng/kg.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng 1.500 đến 1.700 đồng/kg so với tuần trước. Đây cũng là tuần thứ hai liên tiếp giá cà phê trong nước ghi nhận xu hướng tăng. Cụ thể so với tuần trước, tại Lâm Đồng giá cà phê tăng 1.600 đồng/kg, Đắk Lắk ghi nhận tăng 1.700 đồng/kg.

Ở Gia Lai, giá cà phê tăng 1.600 đồng/kg. Giá cà phê Lâm Đồng tăng 1.500 đồng/kg so với tuần trước. Trong tuần, đã có thời điểm giá cà phê trong nước vọt lên gần 98.000 đồng/kg, cao nhất trong vòng 5 tuần trở lại đây.

Theo Reuters, giá cà phê tại Việt Nam tiếp tục tăng so với tuần trước do nông dân Việt Nam và Indonesia không muốn bán ra vì kỳ vọng giá sẽ tăng thêm. Một thương nhân ở Đắk Lắk cho biết: "Nông dân không muốn bán lúc này vì hy vọng giá sẽ vượt mốc 100.000 đồng/kg."

Các thương nhân nhận định hoạt động mua bán diễn ra khá chậm do nhiều người chuyển sang nhập cà phê từ Indonesia và Brazil với giá cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, một thương nhân dự đoán: "Vụ thu hoạch ở Việt Nam sẽ bắt đầu từ tháng 10, nên khả năng nông dân không thể giữ hàng quá lâu."

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 3.228 USD/tấn, giảm 3,6% (121 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 3,7% (124 USD/tấn), còn 3.196 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 2% (6,1 US cent/pound) trong tuần qua, xuống còn 297,55 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 1,9% (5,5 US cent/pound), về mốc 290,45 US cent/pound.

Giá cả hai loại cà phê robusta và arabica tiếp tục giảm trong tuần này, chịu ảnh hưởng từ nguồn cung dồi dào khi Brazil đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Cụ thể, giá robusta kỳ hạn tháng 9 đã rơi xuống mức thấp nhất trong 14 tháng, với nguy cơ mất mốc 3.000 USD/tấn.

Theo báo cáo từ Safras & Mercado, tính đến ngày 23/7, Brazil đã thu hoạch được khoảng 84% sản lượng cà phê niên vụ 2025/26, cao hơn mức 81% của cùng kỳ năm ngoái và vượt trung bình 5 năm (77%). Trong đó, robusta đạt 96% và arabica đạt 76% sản lượng.

Một yếu tố khác khiến giá cà phê robusta giảm là lượng hàng tồn kho do ICE theo dõi đã tăng lên mức cao nhất trong một năm, đạt 6.882 lot (tương đương 68.820 tấn). Trong khi đó, tồn kho arabica lại giảm xuống mức thấp nhất 3 tháng, chỉ còn 802.678 bao. Sự chênh lệch này càng làm giá cà phê robusta gặp nhiều sức ép hơn so với arabica.