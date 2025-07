Thị trường Giá cà phê hôm nay 31/7/2025: Tăng nhẹ 3 ngày liên tiếp Giá cà phê hôm nay 31/7 trong nước nằm ở mức 97.300 - 98.000 đồng/kg, Giá cà phê trong nước tăng ngày thứ 3 liên tiếp từ 500 đến 700 đồng/kg so với hôm qua. Cà phê có thể được miễn thuế khi xuất khẩu sang Mỹ.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 31/7 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, dao động trong khoảng 97.300 - 98.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) đang thu mua cà phê ở mức 98.000 đồng/kg. Tăng nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 98.000 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 600 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 97.800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà, giá cà phê tăng 500 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 97.300 đồng/kg.

Giá cà phê nội địa hôm nay dự kiến ít thay đổi, vẫn giữ ở mức khoảng 97.300 đồng/kg trước phiên giao dịch tại sàn London. Hiện tại, giá cà phê trong nước vẫn cao hơn giá sàn thế giới khoảng 10.000 đồng/kg do nguồn cung cuối vụ không còn nhiều.

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, các nhà rang xay có thể sẽ chuyển hướng mua cà phê Robusta chất lượng cao của Việt Nam vì giá cả cạnh tranh hơn. Ông Bình cũng dự báo thị trường sẽ tiếp tục có những phiên giao dịch biến động mạnh, khuyến cáo người kinh doanh cần chuẩn bị tâm lý để ứng phó.

Về vấn đề thuế nhập khẩu ở một số nước, có lo ngại rằng giá cà phê đến tay người tiêu dùng sẽ tăng. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng người mua có thể ép giá nông dân để san sẻ gánh nặng thuế. Đặc biệt, khi nguồn cung cà phê đang dồi dào, quyền lực sẽ nghiêng về phía người mua, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông dân.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 31/7 ở mức 3.409 USD/tấn, tăng 1,91% (64 USD/tấn) so với phiên giao dịch hôm qua; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,46% (48 USD/tấn), lên mức 3.338 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, so với hôm qua, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 1,4% (4,15 US cent/pound), lên mức 292,35 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,26% (3,65 US cent/pound), đạt 286,1 US cent/pound.

Ngày 29/7, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick thông báo chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng chính sách thương mại mới. Các nông sản như cà phê, ca cao, xoài, dứa, không sản xuất tại Mỹ được miễn thuế nếu quốc gia xuất khẩu ký hiệp định với Mỹ.

Một ví dụ cụ thể là “Hiệp định Thương mại giữa Mỹ và Indonesia” vừa được Nhà Trắng công bố. Mỹ sẽ xác định các mặt hàng không có sẵn nội địa để miễn hoặc giảm thuế. Indonesia chịu thuế 19% cho một số hàng hóa, nhưng cà phê, ca cao và trái cây nhiệt đới có thể được miễn thuế 0% trong tương lai.

Chính sách này dự kiến thúc đẩy xuất khẩu từ các nước đang phát triển như Indonesia, Ghana, Bờ Biển Ngà, Việt Nam, nơi có thế mạnh về nông sản nhiệt đới. Đồng thời, nó giúp giảm chi phí tiêu dùng tại Mỹ, hỗ trợ người dân trước áp lực lạm phát thực phẩm.