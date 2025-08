Thị trường Giá cà phê hôm nay 2/8/2025: Tăng chạm mốc 100,000 đồng Giá cà phê hôm nay 2/8 trong nước nằm ở mức 99,800 - 100,000 đồng/kg, Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng chạm mốc quan trọng 100,000 đồng/kg so với hôm qua. Tại Tây Nguyên, năng suất cà phê giảm, việc tái canh và chăm sóc cây gặp khó khăn vì chi phí đầu vào tăng cao.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 2/8 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng, dao động trong khoảng 99,800 - 100,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) đang thu mua cà phê ở mức 100,000 đồng/kg. Tăng nhẹ 300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 100,000 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 99,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà, giá cà phê tăng 300 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 99,800 đồng/kg.

Giá cà phê đang tăng mạnh do nhiều yếu tố kết hợp, từ thời tiết bất lợi đến áp lực chi phí và biến động thương mại. Nắng nóng kéo dài từ đầu năm làm cây cà phê sinh trưởng kém, khiến sản lượng trong nước giảm đáng kể. Tình trạng này đẩy giá cà phê trong nước tăng liên tục trong nhiều tháng qua.

Việt Nam, nước xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới, đối mặt với sản lượng niên vụ 2024-2025 giảm mạnh do khô hạn từ hiện tượng El Niño. Tại Tây Nguyên, năng suất cà phê giảm, việc tái canh và chăm sóc cây gặp khó khăn vì chi phí đầu vào tăng cao. Tồn kho cà phê trong nước và tại các cảng xuất khẩu xuống mức thấp kỷ lục, không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.

Thị trường quốc tế cũng góp phần làm giá cà phê tang mạnh. Các quỹ đầu tư và dân giao dịch đẩy mạnh mua hợp đồng kỳ hạn cà phê, kỳ vọng giá tiếp tục tăng khi thông tin về nguồn cung khan hiếm liên tục xuất hiện. Hoạt động đầu cơ này khiến giá cà phê tương lai tăng vọt, kéo theo giá giao ngay trong nước và thế giới biến động mạnh.

Trong nước, các doanh nghiệp xuất khẩu đang chịu áp lực lớn. Giá xuất khẩu cà phê tăng gần 50% trong 4 tháng đầu năm 2025, buộc doanh nghiệp gấp rút thu mua nguyên liệu để hoàn thành đơn hàng. Nguồn cung hạn chế tạo ra cuộc “tranh mua” tại vườn, đẩy giá thu mua cà phê tăng nhanh, khiến thị trường nội địa càng thêm sôi động.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 2/8 ở mức 3417 USD/tấn, tăng 0,47% (16 USD/tấn) so với phiên giao dịch hôm qua; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 0,15% (5 USD/tấn), lên mức 3336 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, so với hôm qua, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 1,2% (3,55 US cent/pound), xuống mức 292,25 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,07% (3,1 US cent/pound), đạt 285,6 US cent/pound.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch nâng thuế đối ứng Brazil từ 10% lên 50%, khiến các nhà sản xuất đang tìm cách giảm thiểu tác động đến giá cà phê. Quyết định này làm dấy lên lo ngại về một đợt tăng giá mới trên thị trường cà phê Mỹ.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, giá cà phê rang trong tháng 6/2025 tăng 12,7% so với năm trước, còn cà phê hòa tan tăng 16,3%. Hiện tại, một pound (0,45kg) cà phê xay có giá trung bình 8,13 USD, tăng hơn 1 USD chỉ trong sáu tháng. Tình trạng này khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp chịu áp lực lớn.

Mỹ gần như hoàn toàn dựa vào cà phê nhập khẩu, với Brazil cung cấp khoảng một phần ba tổng lượng cà phê tiêu thụ. Sản lượng cà phê nội địa từ Hawaii và Puerto Rico chỉ chiếm dưới 1% nhu cầu. Ngoài ra, một số vùng nhỏ ở California cũng sản xuất cà phê, nhưng không đủ để đáp ứng thị trường.

Giá cà phê thế giới đã biến động mạnh trong những năm gần đây do nhiều nguyên nhân. Đại dịch Covid-19, hạn hán và nhiệt độ cao từ biến đổi khí hậu đã gây ra các vụ mùa thất bát ở Brazil, làm nguồn cung khan hiếm. Việc Mỹ tăng thuế quan lần này càng khiến thị trường cà phê thêm căng thẳng, đẩy giá cả lên cao hơn.