Thị trường Giá cà phê hôm nay 3/8/2025: Áp lực giảm do bán tháo Giá cà phê hôm nay 3/8 trong nước nằm ở mức 99,200 - 99,500 đồng/kg, Giá cà phê trong nước giảm nhẹ từ 400 đến 600 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê thế giới giảm mạnh, đặc biệt là giá arabica khi thị trường rơi vào tình trạng bán tháo

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 3/8 tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ, dao động trong khoảng 99,200 - 99,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) đang thu mua cà phê ở mức 99,500 đồng/kg. Giảm nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 99,500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 400 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 99,400 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà, giá cà phê giảm 600 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 99,200 đồng/kg.

Theo số liệu sơ bộ từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thị trường cà phê trong tháng 7 ghi nhận sự sôi động trở lại ở cả nội địa và xuất khẩu, tuy nhiên mức tăng giá diễn ra khá nhẹ. Giá cà phê Robusta tại khu vực Tây Nguyên cuối tháng 7 cao hơn khoảng 3000 đồng so với đầu tháng. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu toàn cầu gia tăng và nguồn cung từ Brazil hạn chế.

Trong tháng 7, Việt Nam xuất khẩu khoảng 180,000 tấn cà phê, đạt giá trị gần 700 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng tăng 35% và giá trị xuất khẩu gần gấp đôi. Dù vậy, các doanh nghiệp chế biến đang gặp khó khăn do nguyên liệu trong nước ngày càng khan hiếm, khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp rõ rệt.

Liên quan đến thuế đối ứng từ Mỹ, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết mức cạnh tranh giữa Việt Nam và các nước xuất khẩu cà phê lớn như Indonesia, Brazil, Colombia hay Ethiopia đang rất căng thẳng. Do giá cà phê đã cao, cộng thêm quy định phải nộp trước 5% thuế GTGT từ ngày 1/7, áp lực vốn cho các doanh nghiệp xuất khẩu tăng mạnh, làm giảm hiệu quả cạnh tranh và buộc họ phải cân nhắc giữa việc xuất khẩu hay giữ hàng cho thị trường nội địa.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 3/8 ở mức 3330 USD/tấn, giảm 2,09% (71 USD/tấn) so với phiên giao dịch hôm qua; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 2,16% (72 USD/tấn), lên mức 3259 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, so với hôm qua, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 3,92% (11,6 US cent/pound), xuống mức 284,2 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 3,86% (11,15 US cent/pound), đạt 277,55 US cent/pound.

Theo Reuters và Barchart, giá cà phê thế giới giảm mạnh vào cuối tuần qua, đặc biệt là giá arabica xuống mức thấp nhất trong 3 tuần. Một nhà môi giới tại Mỹ cho biết thị trường rơi vào tình trạng bán tháo, khiến giá cà phê sụt giảm nhanh chóng.

Nguyên nhân chính đến từ thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể xem xét miễn thuế cho cà phê xuất khẩu từ Brazil. Thông tin này đã phần nào làm dịu lo ngại về nguồn cung, từ đó tạo áp lực giảm giá lên cà phê arabica.

Các tổ chức như Hiệp hội Xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) và Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ (NCA) đang tích cực làm việc với giới chức thương mại Mỹ để thảo luận về khả năng miễn thuế này. Bộ trưởng Thương mại Mỹ, ông Lutnick, cũng từng đề cập khả năng miễn thuế cho các mặt hàng không được sản xuất trong nước.