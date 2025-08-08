Thị trường Giá cà phê hôm nay 8/8/2025: Quay đầu giảm nhẹ Giá cà phê hôm nay 8/8 trong nước nằm ở mức 100,000 - 100,700 đồng/kg, quay đầu giảm nhẹ so với hôm qua từ 500 đến 700 đồng/kg. Các lô hàng cà phê Brazil đang tạm hoãn xuất khẩu do chưa rõ chính sách thuế từ Mỹ

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 8/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm nhẹ, dao động trong khoảng 100,000 - 100,700 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 100,700 đồng/kg. Quay đầu giảm nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 100,500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 100,300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 700 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 100,000 đồng/kg.

Trong tháng 7/2025, Việt Nam ước tính đã xuất khẩu khoảng 110.000 tấn cà phê, thu về 592,7 triệu USD. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng khối lượng xuất khẩu đạt 1,1 triệu tấn, tương đương 6 tỷ USD, vượt cả giá trị xuất khẩu cà phê của cả năm 2024.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân trong 7 tháng đạt hơn 5.672 USD/tấn, tăng hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường tiêu thụ lớn nhất gồm Đức, Italy và Tây Ban Nha, với mức tăng giá trị lần lượt là 2,1 lần, 47,4% và 67%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn, Mexico ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất khi giá trị xuất khẩu cà phê từ Việt Nam tăng gấp 88 lần. Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường có mức tăng thấp nhất với 24,4%.

Dự kiến, Việt Nam sẽ sản xuất khoảng 30 triệu bao cà phê Robusta trong niên vụ 2025/26. Các thị trường trọng điểm tiếp tục là EU, Mỹ, Nhật Bản, Nga và Trung Đông. Trong bối cảnh giá cà phê duy trì ở mức cao, ngành cà phê Việt Nam cần tận dụng cơ hội và duy trì chất lượng để tiếp tục tăng trưởng.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/8 ở mức 3417 USD/tấn, tăng nhẹ 0,68% (23 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 0,9% (30 USD/tấn), đạt 3370 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng nhẹ 0,95% (2,8 US cent/pound), lên mức 296,2 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,08% (3,1 US cent/pound), lên mức 289,5 US cent/pound.

Hoạt động thương mại giữa Mỹ và Brazil đang rơi vào tình trạng đình trệ sau khi Mỹ chính thức áp thuế nhập khẩu 50% đối với một số mặt hàng nông sản từ Brazil, bao gồm cả cà phê rang xay và cà phê chế biến. Quyết định này khiến giao dịch cà phê giữa hai nước gần như tê liệt và làm tăng sự bất ổn trên thị trường toàn cầu.

Brazil là nhà cung cấp chính cà phê Arabica cho Mỹ. Vì vậy, chính sách thuế mới khiến các nhà nhập khẩu Mỹ dè dặt trong việc ký đơn hàng mới, trong khi chi phí nhập khẩu cũng tăng mạnh, làm ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi cung ứng.

Tại New York, nhiều nhà giao dịch cho biết các lô hàng cà phê Brazil đang bị giữ lại ở cảng hoặc tạm hoãn xuất khẩu do chưa rõ chính sách thuế cuối cùng sẽ ra sao. Điều này khiến thị trường lo lắng và tạo áp lực khiến giá cà phê có xu hướng giảm ngắn hạn.

Ngoài việc làm gián đoạn chuỗi cung ứng, mức thuế cao còn khiến cà phê Brazil kém cạnh tranh hơn trên thị trường Mỹ. Điều này đang tạo ra sự dịch chuyển trong dòng chảy thương mại và gây thêm chi phí cho các doanh nghiệp rang xay tại Mỹ.