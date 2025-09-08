Thị trường Giá cà phê hôm nay 9/8/2025: Giá cà phê trong nước và thế giới đều tăng mạnh vì thuế quan Giá cà phê hôm nay 9/8 trong nước nằm ở mức 101,000 - 101,900 đồng/kg, tiếp tục tăng mạnh từ 1000 đến 1200 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê xuất khẩu tăng mạnh vì thuế quan ngoại trừ khu vực Nam Mỹ

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 9/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, dao động trong khoảng 101,000 - 101,900 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 101,900 đồng/kg. Tăng mạnh 1200 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 101,500 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 101,300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 101,000 đồng/kg.

Giá cà phê tăng mạnh trong ngày Mỹ chính thức áp thuế đối ứng lên mặt hàng này, với mức thuế lần lượt là 50% đối với Brazil, 20% với Việt Nam và 19% với Indonesia. Mặc dù cần thêm thời gian để đánh giá tác động cụ thể, nhưng động thái này đã khiến thị trường cà phê quốc tế có những biến động đáng chú ý.

Dù Việt Nam không xuất khẩu lượng lớn cà phê trực tiếp sang Mỹ (thị phần dưới 6%), nhưng việc Brazil bị áp thuế cao có thể khiến các nhà nhập khẩu Mỹ tìm đến nguồn cung khác, trong đó Việt Nam là lựa chọn nổi bật nhờ giá cạnh tranh hơn.

Tuy nhiên, trong tháng 7, nhiều doanh nghiệp nội địa đã mất thị phần vào tay các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả ở mảng cà phê nhân sống. Khối doanh nghiệp FDI hiện chiếm tới 42,7% tổng khối lượng và 46,4% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê nhân, vượt xa mức thị phần trung bình trước đây là khoảng 30%.

Công ty Louis Dreyfus Company Việt Nam (LDC), một tập đoàn toàn cầu có nguồn gốc từ châu Âu, đã vươn lên dẫn đầu với sản lượng xuất khẩu cà phê nhân đạt hơn 12.000 tấn. Trong khi đó, những cái tên từng giữ vị trí hàng đầu như Intimex, Vĩnh Hiệp hay Simexco Đắk Lắk chỉ đạt mức xuất khẩu từ 5.400 đến 9.400 tấn.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/8 ở mức 3505 USD/tấn, tăng nhẹ 2,55% (87 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 2,43% (82 USD/tấn), đạt 3459 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng nhẹ 2,75% (8,2 US cent/pound), lên mức 306 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,8% (8,15 US cent/pound), lên mức 299,3 US cent/pound.

Xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 7 ghi nhận nhiều biến động. Khu vực châu Á và châu Đại Dương đạt mức tăng trưởng 38,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 3,34 triệu bao. Châu Phi cũng ghi nhận mức tăng 28,1%, đạt 2,19 triệu bao. Khu vực Mexico và Trung Mỹ tăng 18%, đạt 2 triệu bao.

Trái ngược, Nam Mỹ lại giảm mạnh xuất khẩu cà phê, chỉ đạt 4,16 triệu bao trong tháng 7, giảm 18,1% so với tháng 6/2024. Dù vậy, hoạt động thu hoạch tại Brazil vẫn diễn ra tích cực khi đã hoàn thành 84% tính đến ngày 23/7, cao hơn mức 81% cùng kỳ năm ngoái.

Căng thẳng thương mại toàn cầu do chính sách thuế quan của Mỹ tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy hàng hóa, trong đó có cà phê. Viện Nghiên cứu Kinh tế và xã hội quốc gia Mỹ dự báo GDP toàn cầu có thể giảm 1,1% nếu kịch bản thuế nhập khẩu mới kéo dài.

Hiện giao dịch cà phê giữa Brazil và Mỹ đang bị đình trệ sau khi Mỹ áp mức thuế nhập khẩu lên đến 50%. Tuy nhiên, những lô hàng được bốc xếp tại Brazil trước ngày 6/8 vẫn được phép vào Mỹ miễn thuế nếu đến nơi trước ngày 6/10, tạo cơ hội cuối cùng cho các bên tranh thủ giao hàng.