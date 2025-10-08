Thị trường Giá cà phê hôm nay 10/8: Tăng cao như trong mơ Giá cà phê hôm nay 10/8/2025 trong nước tiếp tục tăng mạnh nằm ở mức 103,500 - 104,000 đồng/kg. Giá cà phê tăng phản ánh sự tác động mạnh của các tay đầu cơ.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 10/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, dao động trong khoảng 103,500 - 104,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 104,000 đồng/kg. Tăng mạnh 2100 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 103,800 đồng/kg, tăng 2300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 2300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 103,600 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2500 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 103,500 đồng/kg.

Giá cà phê tăng vọt sau khi Mỹ áp thuế đối ứng, làm khó hiểu bởi theo logic thông thường, giá Arabica lẽ ra phải giảm khi cạnh tranh từ cà phê Brazil bị suy yếu.

Sự chuyển động giá này phản ánh sự tác động mạnh của các tay đầu cơ, đặc biệt khi thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Việc này giúp vốn trở nên rẻ hơn, tạo lực đẩy hiệu quả cho thị trường hàng hóa, trong đó có cà phê

Đây là thời điểm phù hợp để những người nắm giữ tồn kho bán ra trước mùa thu hoạch mới đang tới, bởi triển vọng vụ mùa bội thu thường không trùng khớp với xu hướng giá tăng nóng trên thị trường.

Giá cà phê đang tăng mạnh đem lại cơ hội tốt cho người có hàng sẵn trong tay, bởi lượng nông sản hiện có có thể được bán với giá cao trước khi nguồn cung mới ra mắt.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/8 ở mức 3561 USD/tấn, tăng mạnh 1,18% (143 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 3,94% (133 USD/tấn), đạt 3510 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng mạnh 3,88% (11,55 US cent/pound), lên mức 309,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 3,88% (11,3 US cent/pound), lên mức 302,45 US cent/pound.

Giá cà phê arabica kỳ hạn trên sàn ICE tăng lên mức cao nhất trong ba tuần và hướng tới mức tăng 7% trong tuần qua. Nguyên nhân là thương mại giữa Mỹ và Brazil vẫn gần như đóng băng sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 50% đối với hàng hóa từ Brazil, cộng thêm diễn biến giảm điểm của thị trường chứng khoán.

Theo các nhà giao dịch, gần như không có đơn hàng mới nào giữa Mỹ và Brazil kể từ khi mức thuế này được áp dụng. Những lô cà phê đã bốc hàng tại Brazil trước ngày 6/8 vẫn có thể vào Mỹ miễn thuế nếu đến nơi trước ngày 6/10.

Nguồn cung thắt chặt cũng đang góp phần giữ giá ở mức cao. Số liệu từ Bộ Thương mại Brazil cho thấy xuất khẩu cà phê chưa rang của nước này trong tháng 7 giảm 20,4% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 161.000 tấn. Đồng thời, lượng tồn kho arabica do ICE quản lý đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14,5 tháng, còn 738.095 bao tính đến ngày 8/8.

Ngoài ra, đồng Real Brazil tăng lên mức cao nhất trong một tháng cũng hỗ trợ giá cà phê, bởi đồng nội tệ mạnh khiến các nhà sản xuất Brazil giảm bớt động lực bán ra trên thị trường quốc tế.