Thị trường Giá cà phê hôm nay 11/8: Giá trong nước cao hơn thế giới 11,2 triệu đồng Giá cà phê hôm nay 11/8/2025 trong nước và thế giới chốt tuần ở mức cao nhất 3 tuần trở lại đây. Giá cà phê trong nước cao hơn giá trên sàn khoảng 11200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 11/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, dao động trong khoảng 103,500 - 104,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 104,000 đồng/kg. Tăng mạnh 2100 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 103,800 đồng/kg, tăng 2300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 2300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 103,600 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2500 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 103,500 đồng/kg.

ảnh minh họa

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 103,500 - 104,000 đồng/kg, tăng mạnh 4,200 - 4,500 đồng/kg so với tuần trước. Đây là tuần tăng thứ tư liên tiếp, đưa giá cà phê trong nước lên mức cao nhất trong 3 tuần gần đây. Trong đó, giá cà phê tại Đắk Nông tăng mạnh nhất 4,500 đồng/kg. Tiếp đến là Đắk Lắk và Lâm Đồng tăng 4,300 đồng/kg trong tuần qua. Cuối cùng tại Gia Lai có mức tăng 4,200 đồng/kg.

Theo Reuters, giao dịch cà phê tại Việt Nam đã chững lại vào cuối vụ thu hoạch do lượng tồn kho thấp và nhu cầu suy yếu. Tại Indonesia, mưa lớn xuất hiện ở nhiều vùng sản xuất giữa vụ thu hoạch, làm ảnh hưởng đến hoạt động thu mua và cung ứng.

Tại Tây Nguyên, nông dân đang bán cà phê nhân xô ở mức 104,000 đồng/kg, cao hơn tuần trước. Tuy nhiên, mức giá này vẫn chưa đủ để khuyến khích người trồng bán ra, khiến những doanh nghiệp có nhu cầu thu mua gặp nhiều khó khăn. Một số thương nhân cho biết cà phê từ vụ mới của Indonesia hiện có giá cạnh tranh hơn.

Nhiều kho hàng trong nước đang hạn chế giao dịch và chờ diễn biến thị trường rõ ràng hơn. Vụ mùa mới của Việt Nam sẽ bắt đầu sau khoảng hai tháng nữa, nhưng sản phẩm từ vụ thu hoạch này dự kiến chỉ xuất hiện trên thị trường vào tháng 11.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 3.561 USD/tấn, tăng 6,8% (227 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 7,7% (250 USD/tấn), đạt 3.510 USD/tấn.

Tương tự, tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 8% (23 US cent/pound) trong tuần qua, lên mức 309,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 8,1% (22,6 US cent/pound), đạt 302,45 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước hiện cao hơn giá trên sàn khoảng 11,200 đồng/kg, thu hẹp so với mức chênh lệch 13,000 đồng/kg của tuần trước. Trong tuần qua, giá Robusta đã phục hồi mạnh nhất trong 3 tuần gần đây, nhưng so với đầu năm vẫn giảm 23% và thấp hơn 4% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù thời kỳ đỉnh cao đã qua, mặt bằng giá hiện tại vẫn được đánh giá là khá tốt.

Các chuyên gia cho rằng tuần vừa qua thị trường cà phê có nhiều yếu tố hỗ trợ đà phục hồi. Đồng USD suy yếu rõ rệt do kỳ vọng chính sách nới lỏng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, dữ liệu kinh tế kém khả quan và rủi ro từ chính sách thương mại. Đồng bạc xanh giảm giá đã góp phần đẩy giá vàng và cà phê đi lên.

Giá cà phê tăng mạnh trong ngày Mỹ chính thức áp thuế đối ứng, với mức 50% cho Brazil, 20% cho Việt Nam và 19% cho Indonesia. Căng thẳng giữa Mỹ và Brazil có thể khiến xuất khẩu cà phê từ Brazil sang Mỹ giảm, buộc Brazil đẩy mạnh bán sang Trung Quốc và Liên minh châu Âu. Ngược lại, Mỹ có thể phải tìm thêm nguồn cung từ Trung Mỹ và châu Phi. Nhu cầu cà phê tại Trung Quốc cũng đang tăng nhanh khi giới trẻ chuyển dần từ trà sang tìm kiếm nguồn caffeine mạnh hơn.

Ngoài ra, lượng tồn kho cà phê trên sàn tiếp tục giảm, tạo thêm lực đẩy cho giá trong tuần. Yếu tố này kết hợp với các biến động thương mại và tỷ giá đang góp phần duy trì xu hướng tăng ngắn hạn của thị trường.