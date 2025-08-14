Thị trường Giá cà phê hôm nay 14/8: Tiếp tục tăng cao Giá cà phê hôm nay 14/8/2025 nằm ở mức 107,300 - 108,200 đồng/kg. Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng cao từ 700 đến 800 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê thế giới tăng mạnh trở lại sau khi chốt lời vào hôm qua

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 14/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng cao, dao động trong khoảng 107,300 - 108,200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 108,200 đồng/kg. Tiếp tục tăng 700 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 108,000 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 800 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 107,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 800 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 107,300 đồng/kg.

Sau khi rơi xuống dưới 90,000 đồng/kg vào tháng trước, giá cà phê nội địa đã bật tăng mạnh. Tính đến ngày 14/8, nông dân Tây Nguyên bán cà phê nhân xô ở mức 107,300 - 108,200 đồng/kg, cao hơn 22,2% so với mức đáy 16 tháng là 88,000 - 88,500 đồng/kg.

Giá cà phê tăng là tín hiệu tích cực cho người trồng, nhưng lại tạo áp lực vốn cho doanh nghiệp khi vụ thu hoạch mới sắp bắt đầu. Mức giá cao đồng nghĩa chi phí thu mua tăng, ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của nhiều đơn vị xuất khẩu.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), năm 2025, xuất khẩu dự kiến đạt 1,5 triệu tấn với kim ngạch khoảng 7,5 tỉ USD. Số thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp phải nộp ước khoảng 370 triệu USD (hơn 10000 tỉ đồng), riêng nửa cuối năm 2025 vào khoảng 5000 tỉ đồng.

Việc phải tạm ứng khoản thuế lớn này không chỉ gây áp lực dòng tiền mà còn tiềm ẩn rủi ro nếu không được hoàn thuế do lỗi từ bên thứ ba. Vì vậy, VICOFA đề xuất cơ quan chức năng đưa cà phê nhân xanh vào diện không chịu thuế và miễn kê khai nộp thuế trong các khâu thương mại.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/8 ở mức 3942 USD/tấn, tăng mạnh 5,77% (215 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 5,02% (182 USD/tấn), lên mức 3810 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng mạnh 1,87% (5,9 US cent/pound), lên mức 321,05 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,91% (5,9 US cent/pound), lên mức 314,2 US cent/pound.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, tháng 7 Việt Nam xuất khẩu 101,979 tấn cà phê, trị giá 555,8 triệu USD, giảm 13,6% về lượng và 18% về giá trị so với tháng trước. Tuy vậy, so với cùng kỳ năm 2024, xuất khẩu vẫn tăng mạnh 33% về lượng và 46% về trị giá.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, lượng cà phê xuất khẩu đạt gần 1,06 triệu tấn, thu về 6 tỷ USD, tăng 7,4% về sản lượng và tới 65% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức kim ngạch cao nhất lịch sử ngành cà phê, vượt xa kỷ lục 5,6 tỷ USD của cả năm 2024.

Kết quả này có được nhờ giá cà phê xuất khẩu bình quân 7 tháng đạt 5.676 USD/tấn, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 7, giá cà phê bình quân ở mức 5.450 USD/tấn, giảm 5,2% so với tháng 6 nhưng vẫn cao hơn 9,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Cục Xuất nhập khẩu cho biết, xuất khẩu lập kỷ lục nhờ giá cà phê thế giới tăng mạnh do nguồn cung toàn cầu thu hẹp, cùng sự phục hồi nhu cầu từ EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… Ngoài ra, doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh đầu tư công nghệ chế biến, truy xuất nguồn gốc và tận dụng các FTA như EVFTA, UKVFTA, CPTPP, giúp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường.