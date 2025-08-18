Thị trường Giá cà phê hôm nay 18/8/2025: Giá tăng kỷ lục Giá cà phê hôm nay 18/8 nằm ở mức 116,800 - 117,500 đồng/kg. Tăng giá kỷ lục từ 13,300 đến 13,600 đồng/kg so với tuần trước, chạm mức cao nhất hai tháng qua

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 18/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi, dao động trong khoảng 116,800 - 117,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 117,500 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 117,300 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 117,200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 116,800 đồng/kg.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 116,800 - 117,500 đồng/kg, tăng 13%, tương ứng từ 13,300 đến 13,600 đồng/kg so với tuần trước. Với mức tăng mạnh trong tuần qua, giá cà phê trong nước hiện đang đứng ở mức cao nhất trong 2,5 tháng trở lại đây.

Cụ thể, Đắk Nông và Đắk Lắk có mức tăng cao nhất 13,500 đồng/kg trong tuần qua. Tại Gia Lai, các đại lý điều chỉnh giá thu mua cà phê tăng 13,600 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng ghi nhận mức giá cà phê tăng thấp nhất 13,300 đồng/kg.

Giá cà phê Việt Nam tăng trở lại sau khi thị trường thế giới phục hồi, trong khi Indonesia ghi nhận nhu cầu cao do thiếu hụt nguồn dự trữ. Một thương nhân cho biết giá nội địa vẫn ổn định dù giá thế giới leo dốc.

Xuất khẩu chậm lại do giá cao và bất ổn kinh tế toàn cầu, nhiều kho hàng cũng tạm ngừng mua vào để chờ nguồn cung mới vào tháng 10-11 cùng các tín hiệu thị trường rõ ràng hơn. Hiện các nhà xuất khẩu đang chào bán cà phê robusta loại 2 (5% đen vỡ) với mức giá cao hơn 400-500 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 11 trên sàn LIFFE.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 4.201 USD/tấn, tăng thêm 18% (640 USD/tấn) so với tuần trước đó. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 15,9% (557 USD/tấn), đạt 4.067 USD/tấn.

Còn tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 11% (34 US cent/pound) trong tuần qua, lên mức 343,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 10,5% (31,8 US cent/pound), đạt 334,2 US cent/pound.

Giá cà phê tuần qua đã tăng mạnh, chạm mức cao nhất trong vòng hai tháng. Nguyên nhân chính đến từ hoạt động mua vào kỹ thuật và chốt lời ngắn hạn. Chỉ trong một tuần, giá Arabica đã tăng 10,4% và Robusta tăng tới 18%. Thời tiết khắc nghiệt với đợt sương giá tại Brazil, xuất khẩu sụt giảm và lượng tồn kho tại sàn ICE giảm thêm sức bật cho giá cà phê.

Tại Mỹ, cà phê Brazil vẫn đang chịu mức thuế xuất khẩu 50% và chưa được miễn trừ. Chính sách này có khả năng làm giảm doanh số bán hàng của Brazil sang thị trường Mỹ, đồng thời khiến lượng hàng tồn kho trong nước tăng lên.

Theo chuyên gia Danilo Gargiulo thuộc Bernstein, việc áp thuế có thể khiến giá cà phê xay bán lẻ tại Mỹ tăng từ 15% đến 20%. Trước bối cảnh đó, nhiều nhà nhập khẩu có thể chuyển hướng sang các nguồn cung thay thế như Việt Nam và Colombia, tạo cơ hội cho những thị trường này mở rộng xuất khẩu.

Thực tế, ngay cả trước khi thuế quan được áp dụng, giá cà phê toàn cầu đã đi lên do thời tiết bất lợi tại các nước sản xuất lớn. Năm 2024, giá cà phê tăng trung bình 38,8% so với năm trước, theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO). Xu hướng này cho thấy thị trường cà phê vẫn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.