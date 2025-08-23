Thị trường Giá cà phê hôm nay 23/8/2025: Tiếp đà tăng nhẹ Giá cà phê hôm nay 23/8 nằm ở mức 122,700 - 123,400 đồng/kg, tiếp đà tăng nhẹ so với hôm qua do nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu xuất khẩu gia tăng

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 23/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên tiếp đà tăng nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 122,700 - 123,400 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 123,400 đồng/kg. Tăng nhẹ 200 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 123,200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 122,900 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 100 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 122,700 đồng/kg.

Từ cuối tháng 7, giá cà phê trong nước tiếp đà tăng nhẹ do nguồn cung trong nước khan hiếm trong khi nhu cầu xuất khẩu gia tăng. Sang tháng 8, đà tăng rõ rệt hơn, đến ngày 23/8, giá dao động trong khoảng 122,700 - 123,400 đồng/kg.

Chỉ trong hơn một tháng, giá cà phê trong nước đã phục hồi gần 30% so với mức thấp nhất trong vòng một năm ghi nhận hồi tháng 7. Sự phục hồi mạnh mẽ này tạo ra kỳ vọng tích cực cho nông dân và doanh nghiệp trong ngành.

Theo đánh giá của chuyên gia, từ nay đến cuối năm, giá cà phê nhiều khả năng sẽ ổn định hoặc tăng nhẹ do nhu cầu toàn cầu khởi sắc và nguồn cung bị thắt chặt. Doanh nghiệp được khuyến nghị không nên bán ồ ạt để tận dụng mức giá tốt.

Về lâu dài, việc mở rộng diện tích trồng cà phê là khó khăn do nông dân đã chuyển sang các cây ăn trái có giá trị cao. Ngành cần tập trung vào nâng cao năng suất, đầu tư chế biến sâu và phát triển sản phẩm giá trị cao để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa hôm qua ở mức 4870 USD/tấn, tăng 2,35% (112 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 2,59% (117 USD/tấn), đạt 4637 USD/tấn.

Còn tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 3,66% (13,75 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 389 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 3,41% (12,45 US cent/pound), đạt 377,45 US cent/pound.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động mạnh trong thời gian gần đây. Tháng 7 ghi nhận xu hướng giảm do tiến độ thu hoạch nhanh và dự báo nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế lên cà phê của Brazil, giá cà phê đã bật tăng trở lại.

Trong hai tuần liên tiếp, giá cà phê thế giới duy trì đà tăng mạnh. Arabica lên mức cao nhất trong ba tháng, còn Robusta đạt đỉnh trong gần ba tháng. Lo ngại về thời tiết bất lợi tại Brazil cũng khiến giới đầu tư tăng cường mua vào hợp đồng tương lai, góp phần đẩy giá đi lên.

Theo chuyên gia, chính sách thuế của Mỹ là yếu tố quan trọng tác động đến giá. Nếu Mỹ siết nhập khẩu từ Brazil, áp lực nguồn cung sẽ dồn sang các nước như Việt Nam, giúp giá cà phê trong nước có cơ hội tăng cao.

Ngành cà phê Mỹ vẫn đang theo dõi diễn biến đàm phán thuế quan. Chủ tịch Cecafe, ông Marcio Ferreira, cho biết doanh nghiệp Mỹ hiện có lượng tồn kho đủ dùng trong 30-60 ngày, tạo điều kiện để họ chờ thêm trước khi ra quyết định mới. Ngoài ra, thời tiết bất lợi tại Brazil ở giai đoạn ra hoa, càng củng cố xu hướng tăng giá cà phê thế giới.