Thị trường Giá cà phê hôm nay 22/8/2025: Tăng 3 con số Giá cà phê hôm nay 22/8 nằm ở mức 122,600 - 123,200 đồng/kg, tăng nhẹ so với hôm qua. Giá cà phê thế giới thêm một phiên tăng 3 con số do nhu cầu đang rất lớn

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 22/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 122,600 - 123,200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 123,200 đồng/kg. Tăng nhẹ 1,300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 123,000 đồng/kg, tăng 1,300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1,200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 122,700 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1,600 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 122,600 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hiện vẫn cao hơn so với giá kỳ hạn trên sàn quốc tế bởi Việt Nam đang bước vào cuối vụ, lượng cà phê còn trong dân không nhiều. Sự khan hiếm nguồn cung này khiến thị trường nội địa duy trì được mặt bằng giá cao.

Ngoài ra, giá xuất khẩu của các doanh nghiệp cũng ở mức cao do nhiều hợp đồng đã được ký từ trước. Vì vậy, mức chênh lệch giữa giá cà phê trong nước và giá cà phê kỳ hạn trên 2 sàn không được xem là bất thường, mà phản ánh đúng tình hình thực tế của thị trường.

Trên bình diện quốc tế, Brazil đang giảm lượng hàng xuất khẩu do tác động từ thuế quan của Mỹ. Yếu tố này vô tình tạo thêm cơ hội cho cà phê Việt Nam tăng giá và giữ vị thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Về phía nhu cầu, bên cạnh thị trường truyền thống Trung Quốc, Ấn Độ đang ngày càng tiêu thụ nhiều cà phê hơn. Đại diện Tập đoàn Continental Coffee Limited (CCL) dự báo thị trường cà phê tại Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi trong 5 đến 10 năm tới, chủ yếu nhờ thói quen dùng cà phê của giới trẻ. Khả năng Ấn Độ sẽ phải tăng nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu nội địa và phục vụ chế biến xuất khẩu là rất rõ ràng.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa hôm qua ở mức 4754 USD/tấn, tăng 2,32% (108 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 2,57% (113 USD/tấn), đạt 4514 USD/tấn.

Còn tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 4,09% (14,75 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 375 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 3,03% (10,7 US cent/pound), đạt 364,15 US cent/pound.

Thời gian gần đây, giá cà phê thế giới tăng mạnh nhưng mức tăng trong nước lại chậm hơn. Theo đánh giá từ giới chuyên gia và doanh nghiệp, nguyên nhân là do trước đó giá cà phê trong nước đã cao hơn thế giới, nên thị trường đang điều chỉnh để trở về trạng thái cân bằng.

Đợt tăng giá này khiến nhiều người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành cũng cảm thấy bất ngờ. Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA), phân tích: nhiều yếu tố đồng thời tác động lên giá cà phê, bao gồm thời tiết bất lợi tại Brazil, thuế đối ứng 50% tại Brazil, và quy định truy xuất nguồn gốc chống phá rừng (EUDR) của EU sắp có hiệu lực. Các sự kiện này xảy ra vào lúc nguồn cung toàn cầu đang thấp hơn nhu cầu, gây tác động tâm lý mạnh và làm giá cà phê biến động dữ dội.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Tập đoàn Intimex, cho biết: Dù không ai dự đoán chính xác diễn biến thị trường, nhưng theo phân tích, giá cà phê trên sàn London tăng mạnh là do thiếu hụt nguồn cung. Các nhà nhập khẩu không mua đủ hàng bên ngoài nên phải đẩy mạnh giao dịch trên sàn, khiến giá leo thang.

Một nguyên nhân khác là thị trường EU đang dần chuyển sang lựa chọn nguồn hàng đáp ứng tiêu chuẩn EUDR, khi quy định này chính thức áp dụng từ đầu năm 2026. Điều này càng làm tăng áp lực lên nguồn cung toàn cầu và góp phần đẩy giá cà phê lên cao.