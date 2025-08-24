Thị trường Giá cà phê hôm nay 24/8/2025: Tiếp tục tăng mạnh Giá cà phê hôm nay 24/8 nằm ở mức 123,500 - 124,000 đồng/kg, tiếp tục tăng mạnh từ 600 đến 900 đồng so với hôm qua. Giấc mơ giá cà phê 5000 USD/tấn không còn xa

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 24/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 123,500 - 124,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 124,000 đồng/kg. Tăng mạnh 600 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 124,000 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 900 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 123,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 800 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 123,500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng chậm vào ngày hôm qua. Mức giá hiện tại vẫn cao hơn giá cà phê trên 2 sàn, khiến người mua có xu hướng chờ đợi thị trường ổn định hơn trước khi đưa ra quyết định thu mua mới.

Cà phê Việt Nam được dự báo giữ được lợi thế tại các thị trường xuất khẩu trong những tháng cuối năm 2025. Quy định chống phá rừng (EUDR) của EU có hiệu lực từ đầu năm 2026 được xem là một cơ hội lớn. Việt Nam gần như là nước xuất khẩu hàng đầu duy nhất đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn này.

Việc Mỹ áp thuế cao lên đến 50% đối với hàng hóa từ Brazil sẽ đẩy giá cà phê Brazil tăng mạnh. Điều này tạo điều kiện rất thuận lợi để cà phê Việt Nam, với mức thuế thấp hơn, mở rộng thị phần tại thị trường Mỹ.

Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp không nên bán ồ ạt mà cần giữ hàng để chờ mức giá tốt hơn. Về lâu dài, diện tích trồng cà phê khó có thể mở rộng do nhiều nông dân đang chuyển dần sang trồng các loại cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa hôm qua ở mức 4866 USD/tấn, tăng 2,27% (108 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 2,88% (130 USD/tấn), đạt 4650 USD/tấn.

Còn tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 4,1% (15,4 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 390,65 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 3,64% (13,3 US cent/pound), đạt 378,3 US cent/pound.

Giá cà phê Robusta đã tăng mạnh trong 4 phiên giao dịch gần đây. Mỗi phiên, mức tăng đều lên đến ba con số, tạo thành một đợt tăng giá liên tục và rất hiếm gặp.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng nhờ đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong gần một tháng. Giới đầu tư cũng đẩy mạnh hoạt động mua vào với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng tới.

Sau đợt giảm hồi tháng 7 do nguồn cung dồi dào, thị trường cà phê toàn cầu đã phục hồi trở lại. Nguyên nhân chính là do Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil.

Ông Phan Xuân Thắng, nguyên Phó Chủ tịch VICOFA, nhận định chính sách thuế mới của Mỹ có thể chuyển hướng nhập khẩu sang các nước khác như Việt Nam. Điều này tạo cơ hội để giá cà phê trong nước duy trì ổn định hoặc tiếp tục tăng. Theo Reuters, Hiệp hội Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafe) cho biết nhiều nhà nhập khẩu tại Mỹ đã tạm hoãn mua hàng từ Brazil để chờ kết quả đàm phán về thuế.