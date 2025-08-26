Thị trường Giá cà phê hôm nay 26/8/2025: Quay đầu giảm mạnh Giá cà phê hôm nay 26/8 nằm ở mức 121,500 - 122,000 đồng/kg, quay đầu giảm mạnh 2000 đồng/kg so với hôm qua do các nhà đầu cơ chốt lời sau đợt tăng 2 tuần qua

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 26/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 121,500 - 122,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 122,000 đồng/kg, giảm mạnh 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 122,000 đồng/kg, giảm 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 121,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 2000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 121,500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước quay đầu giảm mạnh 2000 đồng/kg do các nhà đầu cơ chốt lời sau đợt tăng mạnh 2 tuần qua. Dù vậy, nhu cầu tiêu thụ cà phê vẫn ổn định nhờ đa dạng sản phẩm và phân khúc giá, giúp mặt bằng giá được giữ ở mức cao.

Tâm lý lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ lãi suất cao lâu hơn dự kiến đã khiến dòng vốn đầu tư rút khỏi nhóm hàng hóa nông sản, trong đó có cà phê. Điều này tạo thêm áp lực lên giá cà phê và làm thị trường trở nên thận trọng hơn.

Tỷ giá USD/VND giảm nhẹ thời gian gần đây làm thu hẹp lợi nhuận từ xuất khẩu, khiến doanh nghiệp giảm động lực thu mua. Bên cạnh đó, chi phí tăng cao cũng khiến các nhà rang xay và thương nhân quốc tế thận trọng hơn với các đơn hàng mới.

Ngành cà phê Việt Nam đang bước vào thời điểm then chốt để chốt đơn hàng cho quý III/2025. Biến động giá cà phê mạnh lúc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường giao ngay và các hợp đồng kỳ hạn sắp tới. Trong khi đó, vụ thu hoạch cà phê dự kiến bắt đầu sau khoảng 2 tháng và nguồn cung sẽ dồi dào sau 3 tháng nữa nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa ở mức 4866 USD/tấn, tăng đến 2,27% (108 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 2,88% (130 USD/tấn), đạt 4650 USD/tấn.

Còn trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 0,40% (1,55 US cent/pound) so với hôm qua, lên 392,20 US cent/pound, mức cao nhất 3,5 tháng. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,76% (6,65 US cent/pound), đạt 384,95 US cent/pound.

Brazil vẫn là trọng tâm chú ý của thị trường cà phê toàn cầu. Vụ thu hoạch tại đây đã kết thúc và thời tiết dự báo sẽ ấm áp trong 2 tuần tới. Giới đầu cơ đang hướng sự quan tâm đến các dự báo giá cà phê dài hạn về mùa mưa vào cuối năm, yếu tố quyết định cho vụ ra hoa của mùa mùa tiếp theo vào năm 2026.

Về mặt kỹ thuật, các chuyên gia từ Giacaphe.com dự đoán nếu không có biến động bất ngờ về chính sách thuế, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12 có thể sớm tiến tới mốc 420 cent/pound. Trong khi đó, giá cà phê Robusta giao tháng 11 cũng đang hướng tới việc tái lập đỉnh trên 5.000 USD/tấn, nếu vượt qua được ngưỡng 4.800 USD/tấn.

Các nhà nhập khẩu đang tìm kiếm nguồn cung thay thế từ Trung Mỹ và Colombia do tác động từ thuế quan, dẫn đến chênh lệch giá cà phê cao so với hợp đồng trên sàn ICE. Tình hình này tạo cơ hội cho các quỹ đầu cơ đẩy mạnh hoạt động mua vào.

Dù vậy, cà phê Brazil đang chứng kiến sự gia tăng mạnh về nhu cầu tại châu Âu và châu Á, vượt ngoài kỳ vọng. Theo ông Ferreira, phần lớn sự tăng trưởng này không đến từ tiêu thụ thực tế trong khu vực mà chủ yếu nhờ các nước như Đức, vốn đóng vai trò trung tâm tái xuất khẩu cà phê chế biến sang Mỹ, nơi đang áp mức thuế ưu đãi hơn đối với hàng hóa từ châu Âu.